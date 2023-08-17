Правда ли, что украинцы стали поклоняться иконе „Матерь Божья, спаси нашу расу“?
В начале августа 2023 года в Telegram и соцсетях распространилось фото, как утверждается, новой украинской иконы с Богоматерью и младенцем в касках. Мы проверили, откуда взялось изображение и стало ли оно предметом культа для Православной церкви Украины.
Фотография иконы с изображением Девы Марии и вскинувшего руку в нацистском приветствии младенца Иисуса в касках и в окружении казаков, а также с надписью „Мати Божа, спаси нашу расу“ («Матерь Божья, спаси нашу расу“) стала виральной в русскоязычном сегменте Telegram. 8 августа снимок с подписями вроде „Раса „украинец“ обзавелась своим божеством“ и „Икона Богородицы в фашистской каске и с зигующим младенцем?“ распространили Telegram-каналы „Россия сейчас» (335 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава» (214 000), Voblya (160 000), TG Team Russia (65 000), „Царьград» (29 000) и др. Днём ранее, 7 августа, с подписью „Раскольники ПЦУ глумятся над образами святых“ изображение появилось в канале телеведущего Руслана Осташко (122 000) и с таким комментарием стало популярным во „ВКонтакте», „Дзене» и „Одноклассниках».
Вопреки утверждениям авторов популярных каналов, этот снимок отнюдь не нов. Ранее с похожими комментариями фотографию якобы иконы публиковали русскоязычные аккаунты во „ВКонтакте“ (2022, 2013 годы), Twitter (2019, 2017 годы), на форумах (2018, 2014 годы) и в „Живом журнале“ (2017, 2007 годы), ею также иллюстрировали перепечатки статьи протоиерея РПЦ Владислава Цыпина об „украинском сатанизме“ (сам Цыпин конкретно об этой иконе не писал).
С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ удалось найти файл в наиболее высоком разрешении. Он был выложен в 2006 году в блоге „Український націоналіст“ в „Живом журнале“ с подписью „Ікона мого друга“ («Икона моего друга“). Сохранившиеся метаданные показывают, что фото сделано 15 октября 2004 года.
То есть сама картина написана не позднее этой даты, а блог „Український націоналіст“, вероятно, стал первым, где было выложено её фото. Почти за 19 лет в украинских соцсетях и блогах это изображение не стало сколько-нибудь популярным. „Проверено“ обнаружило в соцсетях и на блог-платформах менее десятка постов украиноязычных пользователей с фотографией иконы. Все они были написаны людьми, придерживающимися ультраправых взглядов, и ни один не стал виральным. Так, например, в 2013 году икона со снимка была перерисована львовской художницей и выставлена на продажу — пост получил всего два лайка. Изображение гораздо более популярно в российском медийном поле, в русскоязычных блогах и соцсетях оно стало регулярно появляться с 2017 года, хотя сохранились и более ранние публикации.
Никаких связей с Православной церковью Украины эта икона не имеет, да и иконой в каноническом смысле не является. Подробно о том, что может называться иконой, „Проверено“ писало, разбирая историю о „сатанинской“ картине, подаренной президентом Украины Владимиром Зеленским папе римскому Франциску в мае 2023 года. ПЦУ благословляет богомазов на написание современных икон на необычных материалах и даже освящает некоторые из них, однако эта информация всегда открыта и доступна, а сами иконы композиционно выдержаны в строгом соответствии с каноном. Изображение Богоматери и младенца в касках в окружении казаков в принципе не могло быть освящено по православному канону иконописи.
Таким образом, эта якобы икона действительно существует, однако была написана неизвестным автором ультраправых взглядов как минимум 19 лет назад. Картину нельзя назвать канонической иконой, она не имеет отношения к Православной церкви Украины, не используется для служб и, судя по доступным данным, более известна за пределами страны. Сообщения, связывающие эту икону с ПЦУ и тем более рассказывающие о ней как о некой новинке, вызвавшей ажиотаж среди верующих, не соответствуют действительности.
Итог: Большей частью неправда