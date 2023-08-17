Правда ли, что украинцы стали поклоняться иконе „Матерь Божья, спаси нашу расу“?

Фотография иконы с изображением Девы Марии и вскинувшего руку в нацистском приветствии младенца Иисуса в касках и в окружении казаков, а также с надписью „Мати Божа, спаси нашу расу“ («Матерь Божья, спаси нашу расу“) стала виральной в русскоязычном сегменте Telegram. 8 августа снимок с подписями вроде „Раса „украинец“ обзавелась своим божеством“ и „Икона Богородицы в фашистской каске и с зигующим младенцем?“ распространили Telegram-каналы „Россия сейчас» (335 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава» (214 000), Voblya (160 000), TG Team Russia (65 000), „Царьград» (29 000) и др. Днём ранее, 7 августа, с подписью „Раскольники ПЦУ глумятся над образами святых“ изображение появилось в канале телеведущего Руслана Осташко (122 000) и с таким комментарием стало популярным во „ВКонтакте», „Дзене» и „Одноклассниках».

Вопреки утверждениям авторов популярных каналов, этот снимок отнюдь не нов. Ранее с похожими комментариями фотографию якобы иконы публиковали русскоязычные аккаунты во „ВКонтакте“ (2022, 2013 годы), Twitter (2019, 2017 годы), на форумах (2018, 2014 годы) и в „Живом журнале“ (2017, 2007 годы), ею также иллюстрировали перепечатки статьи протоиерея РПЦ Владислава Цыпина об „украинском сатанизме“ (сам Цыпин конкретно об этой иконе не писал).

С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ удалось найти файл в наиболее высоком разрешении. Он был выложен в 2006 году в блоге „Український націоналіст“ в „Живом журнале“ с подписью „Ікона мого друга“ («Икона моего друга“). Сохранившиеся метаданные показывают, что фото сделано 15 октября 2004 года.