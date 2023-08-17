ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (540-й день) | „Азов“ вернулся на фронт, Зеленский уволил всех руководителей областных военкоматов

В заявлении премьер-министров трех стран отмечается, что „только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежные средства сдерживания, необходимые для предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России в будущем“.

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности и помощи Украине , сообщила пресс-служба правительства Литвы.

„Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования“, - заявил Зеленский 11 августа.

Ранее такое решение вынес Совет национальной безопасности и обороны Украины, предложивший назначать военкомами тех, кто участвовал в боевых действиях.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что по всей Украине есть угроза ракетного удара из-за взлета МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

В НАПК заявили, что Alibaba в том числе предоставляет свои платформы для продажи меди, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине внесло китайский холдинг Alibaba Group (владелец AliExpress) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания продолжает работать в России. Об этом сообщает „Судебно-юридическая газета в Украине“.

Российское агентство РИА Новости сообщает, что по данным экстренных служб, из Украины якобы поступили сообщения о совершенном минировании всех торговых центров в Москве.

Минобороны РФ заявило, что в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен воинский эшелон ВСУ с боеприпасами , сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на брифинг министерства. По данным ведомства, удар нанесли в районе поселка Межевая.

По данным правительства Германии, в 2023 году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 миллиарда евро.

четыре седельных тягача 8×8 HX81 и пять полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано восемь единиц);

Донецкая шахта имени академика Скочинского на территории самопровозглашенной ДНР попала под обстрел , есть попадания возле двух административно-бытовых комбинатов, выбиты стекла, повреждены автомобили, заявили в министерстве угля и энергетики самопровозглашенной ДНР. Ранен главный экономист шахты.

„Его (Йенссена) послание, и это мое главное послание, и это главное послание НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО остается неизменной - мы поддерживаем Украину“, - заявил Столтенберг, выступая на конференции в норвежском городе Арендал (цитата по Reuters).

Так он прокомментировал заявление главы своего офиса Стиана Йенссена, который сказал, что одним из вариантов окончания войны может стать отказ Украины от части своих территорий в обмен на членство в НАТО (впоследствии Йенссен заявил, что сожалеет о своих высказываниях).

На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле, участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны „Большой семерки“ приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с США и Великобританией.

На сайте правительства Эстонии сообщается, что к декларации присоединились 18 стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва.

Утром власти Днепропетровской области сообщили, что под ракетный удар попал Новомосковский район, но „местных жителей не задело“, а в двух населенных пунктах временно пропало электричество.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения украинских военных, заявивших, что за утро они сбили два вертолета Ка-52:

„Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов. Военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны“, - заявил Ермак.

По его словам, вертолет Ка-52 содержит высокотехнологичные компоненты стран Запада и Азии, „без которых его работа была бы невозможной, поскольку Россия не способна изготавливать такие технологические продукты“.

Ермак добавил, что у российского военно-промышленного комплекса не может быть доступа к таким технологиям. По его словам, „сбивать Ка-52 - это замечательно“, но „гораздо лучше“, когда у России нет возможности производить такие вертолеты.

Три самолета российских авиакомпаний - „России“, „Уральских авиалиний“ и Nordwind - из-за грозы пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии, когда выполняли полеты в Калининград или из него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

„Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости“, - заявили в ведомстве.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией.