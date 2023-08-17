ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (540-й день) | „Азов“ вернулся на фронт, Зеленский уволил всех руководителей областных военкоматов
Читайте главные события вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.
Российское агентство РИА Новости сообщает, что по данным экстренных служб, из Украины якобы поступили сообщения о совершенном минировании всех торговых центров в Москве.
Полицейские проверяют информацию, эвакуацию из ТЦ не проводили.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине внесло китайский холдинг Alibaba Group (владелец AliExpress) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания продолжает работать в России. Об этом сообщает „Судебно-юридическая газета в Украине“.
В НАПК заявили, что Alibaba в том числе предоставляет свои платформы для продажи меди, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Последним регионом, где включили сирены, стала Херсонская область. Тревога объявлена из-за вылета МиГ-31К - носителя ракет „Кинжал“.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что по всей Украине есть угроза ракетного удара из-за взлета МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение уволить всех руководителей областных военкоматов.
Ранее такое решение вынес Совет национальной безопасности и обороны Украины, предложивший назначать военкомами тех, кто участвовал в боевых действиях.
„Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования“, - заявил Зеленский 11 августа.
Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности и помощи Украине, сообщила пресс-служба правительства Литвы.
В заявлении премьер-министров трех стран отмечается, что „только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежные средства сдерживания, необходимые для предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России в будущем“.
На сайте правительства Эстонии сообщается, что к декларации присоединились 18 стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва.
На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле, участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны „Большой семерки“ приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с США и Великобританией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что роль НАТО заключается в поддержке Украины.
Так он прокомментировал заявление главы своего офиса Стиана Йенссена, который сказал, что одним из вариантов окончания войны может стать отказ Украины от части своих территорий в обмен на членство в НАТО (впоследствии Йенссен заявил, что сожалеет о своих высказываниях).
„Его (Йенссена) послание, и это мое главное послание, и это главное послание НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО остается неизменной - мы поддерживаем Украину“, - заявил Столтенберг, выступая на конференции в норвежском городе Арендал (цитата по Reuters).
Донецкая шахта имени академика Скочинского на территории самопровозглашенной ДНР попала под обстрел, есть попадания возле двух административно-бытовых комбинатов, выбиты стекла, повреждены автомобили, заявили в министерстве угля и энергетики самопровозглашенной ДНР. Ранен главный экономист шахты.
Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары.
В новый пакет военной помощи Киеву вошли:
две пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12460 таких снарядов);
десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано восемь единиц);
четыре седельных тягача 8×8 HX81 и пять полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
восемь погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
По данным правительства Германии, в 2023 году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 миллиарда евро.
Минобороны РФ заявило, что в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен воинский эшелон ВСУ с боеприпасами, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на брифинг министерства. По данным ведомства, удар нанесли в районе поселка Межевая.
Утром власти Днепропетровской области сообщили, что под ракетный удар попал Новомосковский район, но „местных жителей не задело“, а в двух населенных пунктах временно пропало электричество.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения украинских военных, заявивших, что за утро они сбили два вертолета Ка-52:
„Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов. Военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны“, - заявил Ермак.
По его словам, вертолет Ка-52 содержит высокотехнологичные компоненты стран Запада и Азии, „без которых его работа была бы невозможной, поскольку Россия не способна изготавливать такие технологические продукты“.
Ермак добавил, что у российского военно-промышленного комплекса не может быть доступа к таким технологиям. По его словам, „сбивать Ка-52 - это замечательно“, но „гораздо лучше“, когда у России нет возможности производить такие вертолеты.
Три самолета российских авиакомпаний - „России“, „Уральских авиалиний“ и Nordwind - из-за грозы пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии, когда выполняли полеты в Калининград или из него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
„Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости“, - заявили в ведомстве.
После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией.
Подразделения Нацвардии Украины провели зачистку и разминирование села Урожайное Донецкой области после того, как его освободили украинские военные. Об этом заявил представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович, сообщает „РБК-Украина“.
По его словам, на бердянском направлении в течение недели минометные подразделения 2-й галицкой бригады, а также подразделения 31-й бригады и 32-го полка Нацгвардии обеспечивали поддержку ВСУ, в результате чего штурмовые группы освободили Урожайное.
Российские войска на купянском направлении бросают в атаки бывших заключенных из отрядов „Шторм Z“, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
„Они привлекают так называемые роты „Шторм Z“. Это реплика на подразделения „Вагнера“. Возможно, даже менее удачная… У наемников ЧВК Вагнера были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. „Шторм Z“ готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты“, - сказал Череватый.
„Азов“ вернулся на фронт
Об этом объявил представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович:
Легендарная бригада специального назначения „Азов“ восстановлена и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества.
Бойцы „Азова“, добавил Уршалович, „надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике“.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел селекторное совещание, на котором, в частности, обсудили поставки боеприпасов и техники, планы российских войск, а также подготовку украинской энергосистемы и противовоздушной обороны к зиме.
В частности, МИДу и Минобороны поручили донести до западных партнеров, что именно Украина хотела бы получить в следующих оборонных пакетах: „Чтобы было именно то, что нужно.
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий обеспечить детей участников „спецоперации“ (как власти РФ называют вторжение в Украину) правом на бесплатный проезд в городском транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, заявив, что этот вопрос регулируют действующие законы - регионы могут сами вводить те или иные льготы на проезд.
Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление видеозаписей, содержащих, по мнению властей РФ, недостоверную информацию о войне в Украине, сообщает ТАСС.
В российских колледжах будут готовить операторов дронов
Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, должностей и служащих, которых готовят в учреждениях среднего профессионального образования, заявил глава ведомства России Сергей Кравцов.
По его словам, в перечне появилось более 250 „новых востребованных профессий“, в том числе „оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее“.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
„Я работаю, ни одна должность не является вечной и я спокойно отношусь ко всему. Я в начале еще сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первое - если президент попросит меня уйти, а второе - если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не буду считать возможным с этим работать“, - сказал министр в эфире „1+1“.
Украинским летчикам приходится постоянно курсировать между десятками авиабаз и гражданских аэропортов из-за участившихся ударов России вглубь Украины, сообщает The Financial Times.
Как пишет газета, в последнее время российские военные стали чаще наносить удары по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и центрам подготовки пилотов на западе Украины.
По словам источников издания, эти удары преследуют одну цель - не дать ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускаются с самолетов. В связи с этим украинские военные вынуждены постоянно менять места дислокации важнейших вооружений и квалифицированного персонала.