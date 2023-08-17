Правда ли, что Боррель призвал африканские страны голодать ради независимости?

Утверждалось, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в обращении к африканским странам сказал: „Приняв бесплатное российское зерно вы откажетесь от независимости. Они пытаются возродить рабство на свободной земле, поставить вас на колени. Вам предстоит выбор между голодом и человеческим достоинством“. Новость об этом распространили многие популярные Telegram-каналы, в том числе „NЕ.САХАР» (308 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ПУЛЯ» (147 000), „АРМИЯ 🅉 / Новости СВО» (136 000), „Шейх Тамир» (122 000) и „Осташко! Важное» (119 000).

Новость о высказывании Борреля появилась на фоне призывов мирового сообщества к России возобновить зерновую сделку. 17 июля Россия вышла из „Черноморской инициативы“, предусматривавшей беспрепятственный вывоз зерна из трёх украинских портов. На следующий день российская армия начала наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, в том числе по зерновым хранилищам. ЕС, США и Великобритания осудили действия Москвы, а ООН выпустила заявление, в котором напомнила, что Россия подвергает опасности беднейшие страны, нуждающиеся в продовольствии.

27-28 июля в Санкт-Петербурге прошёл саммит Россия-Африка, посвящённый в том числе и продовольственной безопасности. Во время выступления на пленарной сессии мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил: „Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы, будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Вчера, как вы знаете, мы объявили, что уже в ближайшие три-четыре месяца поставим по 25‒50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно“. После этого и появилась новость про призыв Борреля к странам Африки голодать ради свободы.