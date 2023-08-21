Новая эпидемия из-за ВПЧ? С каждым годом в Эстонии у все большего числа женщин и мужчин выявляют рак ротоглотки

13 лет назал известный голливудский актер Майкл Дуглас обратился к врачам за помощью, так как никак не мог избавиться от необъяснимой боли в горле. И хотя к услугам актера были лучшие в мире врачи, они не сразу обнаружили причину. Дугласа лечили антибиотиками, а оказалось, что у него рак ротоглотки, причем уже четвертая стадия. Интенсивный курс химиотерапии помог справиться с болезнью, актер снова здоров и продолжает сниматься. Ради здоровья других людей он не боится делать громкие признания в СМИ, будучи уверен, что перенесенный рак, вызванный вирусом папилломы человека (анг. HPV, human papillomavirus), возник из-за орального секса.