Новая эпидемия из-за ВПЧ? С каждым годом в Эстонии у все большего числа женщин и мужчин выявляют рак ротоглотки(15)
В последние годы не только в Эстонии, но и во всем мире растет заболеваемость раком ротоглотки. Эстония одна из тех немногих стран, которая бесплатно вакцинирует девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), разрешая платную вакцинацию мальчиков вне календаря прививок. Почти все страны Европы включили вакцинацию мальчиков против ВПЧ в государственную программу иммунизации.
13 лет назал известный голливудский актер Майкл Дуглас обратился к врачам за помощью, так как никак не мог избавиться от необъяснимой боли в горле. И хотя к услугам актера были лучшие в мире врачи, они не сразу обнаружили причину. Дугласа лечили антибиотиками, а оказалось, что у него рак ротоглотки, причем уже четвертая стадия. Интенсивный курс химиотерапии помог справиться с болезнью, актер снова здоров и продолжает сниматься. Ради здоровья других людей он не боится делать громкие признания в СМИ, будучи уверен, что перенесенный рак, вызванный вирусом папилломы человека (анг. HPV, human papillomavirus), возник из-за орального секса.