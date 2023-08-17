17.08.2023, 17:53
Мощнее, чем хоккей? Почему нужно следить за Латвией на чемпионате мира по баскетболу
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Бронза, завоеванная сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира этой весной, окрылила всю нацию. Возможно ли что-то более мощное? Баскетбольная сборная попытается проверить это в ближайшие недели - ее дебют на мировых первенствах начнется 25 августа, пишет rus.delfi.lv.
Хоккей и баскетбол в Латвии уже давно борются за статус и лавры национальных видов спорта. В этом году хоккеисты совершили мощный рывок: медали чемпионата мира - весомый аргумент, который можно предъявить, как джокера в карточной игре. Но прогресс баскетбольной сборной за последние пару лет тоже является головокружительным.