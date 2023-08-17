Мощнее, чем хоккей? Почему нужно следить за Латвией на чемпионате мира по баскетболу

Хоккей и баскетбол в Латвии уже давно борются за статус и лавры национальных видов спорта. В этом году хоккеисты совершили мощный рывок: медали чемпионата мира - весомый аргумент, который можно предъявить, как джокера в карточной игре. Но прогресс баскетбольной сборной за последние пару лет тоже является головокружительным.

Объективно надо признать, что чемпионат мира по баскетболу носит глобальный характер. Это гораздо более важное событие, чем мировое хоккейное первенство. В баскетбол играют более чем в 200 странах мира, а в хоккей - около 80, из которых лишь 10-12 готовы конкурировать на самом высоком уровне.