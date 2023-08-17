За рубежом
17.08.2023, 13:24

Три российских самолета пересекли воздушное пространство Эстонии

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Самолет
Самолет
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Три самолета российских авиакомпаний — „России“, „Уральских авиалиний“ и Nordwind — из-за грозы пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии, когда выполняли полеты в Калининград или из него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

„Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости“, — заявили в ведомстве.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией.

ЕС закрыл небо для российских авиакомпаний 27 февраля 2022 года.

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