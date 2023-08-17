Три российских самолета пересекли воздушное пространство Эстонии

Три самолета российских авиакомпаний — „России“, „Уральских авиалиний“ и Nordwind — из-за грозы пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии, когда выполняли полеты в Калининград или из него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.