17.08.2023, 13:24
Три российских самолета пересекли воздушное пространство Эстонии(11)
„Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости“, — заявили в ведомстве.
После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией.
ЕС закрыл небо для российских авиакомпаний 27 февраля 2022 года.