„Пластика“ для мебели своими руками – новая жизнь старых классных вещей

Наталья Эльяс

реставратор, дизайнер Color Life

Любую мебель, которая сделана из дерева, нет смысла выбрасывать, ведь если за ней хорошо ухаживать, она прослужит минимум 400 лет. Дерево легко реставрировать. Даже если какая-то часть мебели сломалась пополам, ее можно склеить, и в месте склейки дерево становится даже крепче, чем было изначально. Так что качественно отремонтированная деревянная мебель послужит не только вам, но и следующим поколениям.

Я однажды разбирала кресло, и оно буквально рассыпалось на части, некоторые детали были с трещинами. И я все склеила и собрала. Это кресло имело историческую ценность – оно было частью интерьера замка в Финляндии, на нем когда-то сидела внучка Наполеона.

Возможно, вещь вашей бабушки, настоящий антиквариат вы тоже хотите восстановить в первоначальном виде. Но большинство выбирает новый дизайн, так что я переделываю его кардинально – и вот у вас уже как будто другая, но очень качественная и яркая вещь. Так что мы можем вдохнуть в старую вещь новую жизнь, буквально сделать пластическую операцию – и она помолодеет, похорошеет.

И если вы уже привели деревянную мебель в порядок, то она не требует особенного ухода: дерево – очень качественный природный материал. Если поцарапалось, то можно самостоятельно зашкурить и нанести масло или лак. Если потрескалось, то, наверное, лучше обратиться к мастеру, поскольку есть специальные шпаклевки для дерева. Обивку мягкой мебели стоит обработать специальным защитным средством.

Если говорить о наполнителе, то в современной мягкой мебели можно заменить поролон. А в старых креслах можно сделать классическую реставрацию: установить новые пружины, между ними проложить водоросли или конский волос. Эти материалы гипоаллергенны и прослужат еще лет 50!

Кроме того, дерево имеет свойство регулировать влажность: не пересыхает, а если на него попадет влага, не раскиснет и не разбухнет. И это еще один большой плюс: современные материалы так не работают.