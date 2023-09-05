„Пластика“ для мебели своими руками – новая жизнь старых классных вещей
Антикварный бабушкин шкаф, ваш любимый табурет или историческое кресло, на котором сидела внучка Наполеона, можно отремонтировать, восстановить или же придать вещи совершенно другой вид – самому или с помощью профессионалов. Мебель будет практически как новая и прослужит зачастую дольше и лучше современных аналогов. И помимо разумного расходования бюджета это помогает нам заботиться о природе – подчеркивают мастера.
Наталья Эльяс
реставратор, дизайнер Color Life
Любую мебель, которая сделана из дерева, нет смысла выбрасывать, ведь если за ней хорошо ухаживать, она прослужит минимум 400 лет. Дерево легко реставрировать. Даже если какая-то часть мебели сломалась пополам, ее можно склеить, и в месте склейки дерево становится даже крепче, чем было изначально. Так что качественно отремонтированная деревянная мебель послужит не только вам, но и следующим поколениям.
Я однажды разбирала кресло, и оно буквально рассыпалось на части, некоторые детали были с трещинами. И я все склеила и собрала. Это кресло имело историческую ценность – оно было частью интерьера замка в Финляндии, на нем когда-то сидела внучка Наполеона.
Возможно, вещь вашей бабушки, настоящий антиквариат вы тоже хотите восстановить в первоначальном виде. Но большинство выбирает новый дизайн, так что я переделываю его кардинально – и вот у вас уже как будто другая, но очень качественная и яркая вещь. Так что мы можем вдохнуть в старую вещь новую жизнь, буквально сделать пластическую операцию – и она помолодеет, похорошеет.
И если вы уже привели деревянную мебель в порядок, то она не требует особенного ухода: дерево – очень качественный природный материал. Если поцарапалось, то можно самостоятельно зашкурить и нанести масло или лак. Если потрескалось, то, наверное, лучше обратиться к мастеру, поскольку есть специальные шпаклевки для дерева. Обивку мягкой мебели стоит обработать специальным защитным средством.
Если говорить о наполнителе, то в современной мягкой мебели можно заменить поролон. А в старых креслах можно сделать классическую реставрацию: установить новые пружины, между ними проложить водоросли или конский волос. Эти материалы гипоаллергенны и прослужат еще лет 50!
Кроме того, дерево имеет свойство регулировать влажность: не пересыхает, а если на него попадет влага, не раскиснет и не разбухнет. И это еще один большой плюс: современные материалы так не работают.
У нас сейчас очень быстрый мир, многие переезжают с квартиры на квартиру, не задумываясь приобретают недорогую современную мебель из ДСП или даже из прессованной бумаги, которая служит недолго. И вскоре нужно опять покупать новую мебель – и мы тем самым участвуем в нанесении вреда природе. Можно пойти другим путем: купить в комиссионном магазине антикварный шкаф, не выбрасывать любимое бабушкино кресло и восстановить их – так вы получите классную долговечную мебель и внесете свой вклад в спасение Земли!
Андре Пихен
cтоляр, мастер ремонтной мастерской Kopli 93
Первая в своем роде в Таллинне Ремонтная мастерская Kopli 93 предлагает людям возможность дать новую жизнь старой и сломанной мебели, но не только. Проект поддерживает город Таллинн, он родился с помощью международного проекта Centrinno. 31 августа мастерской исполнился год.
Большинство приходит к нам, чтобы восстановить старые вещи, имеющее символическую ценность, какой-нибудь шкаф близких родственников или кровать, которая сломалась. Или же с совершенно новым проектом, со своими материалами, и строят домик для кошки, табурет или нужный комплект для кухни. Наше оборудование намеренно несколько ограничено – оно больше для хобби, настоящую мебель здесь делать нельзя.
Люди, которые приходят, делают все сами. Это основное условие – мы предлагаем помещение, инструменты и каждый приходит со своими материалами. Кто-то умеет делать многое, кто-то вообще ничего не умеет. Я как мастер советую, как им лучше действовать, иногда ищем нужные рекомендации в Google и YouTube.
Эту дверь в ремонтной мастерской Kopli 93 восстановила Марика Таал.
Чаще всего хотят отремонтировать стул, шкаф, полку – самое простое. Это могут быть вещи, которым сто или больше лет, может быть мебель советского времени, мебель из ламината. Ограничений нет, все проекты разные, все люди разные, навыки у всех разные.
Что это мастерская значит для людей? Это и навыки: научиться делать своими руками то, что не умел. Это и социальный аспект – здесь собирается хорошая компания: люди, которые тоже хотят сделать что-то своими руками. Важна и экономия: тебе не нужно идти в магазин и покупать новую мебель, если стул сломался.
За этот год в мастерской поработало около тысячи человек – кто-то один раз, кто-то много раз. Люди с самого начала стабильно постоянно приходят. Необходимость в ремонтной мастерской была давно, и интерес растет.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru