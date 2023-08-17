17.08.2023, 13:20
В подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ произошла драка
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Пыхьяскую префектуру поступило сообщение о физическом насилии.
В среду, 16 августа, поступило сообщение о драке в подъезде многоквартирного дома на улице Кивимурру в столичном районе Ласнамяэ.
Конфликтующие находились в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыли медики скорой, которые проверили травмы пострадавших.
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