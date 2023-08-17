Ласнамяэ
17.08.2023, 13:20

В подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ произошла драка

 
Вчера в многоквартирном доме Ласнамяэ произошла драка. Фото носит иллюстративный характер.
Вчера в многоквартирном доме Ласнамяэ произошла драка. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера в Пыхьяскую префектуру поступило сообщение о физическом насилии.

В среду, 16 августа, поступило сообщение о драке в подъезде многоквартирного дома на улице Кивимурру в столичном районе Ласнамяэ.

Конфликтующие находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место прибыли медики скорой, которые проверили травмы пострадавших.

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