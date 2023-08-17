В подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ произошла драка

В среду, 16 августа, поступило сообщение о драке в подъезде многоквартирного дома на улице Кивимурру в столичном районе Ласнамяэ .

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