Иранец пропал на чемпионате мира в Великобритании. Он покинул отель и не вернулся

Так, например, пару лет назад не стало борца Навида Афкари. Все из-за того, что он участвовал в протестах в 2018 году. Они были вызваны недовольством экономической ситуаций в Иране. Афкари пытались спасти всем миром, но его все равно казнили, пишет Sport24.

Существовать без прав хотят не все, поэтому некоторые предпринимают различные попытки изменения своей жизни. Свежий случай произошел в Глазго на чемпионате мира по велоспорту.

После завершения соревнований пропал иранец Мохаммад Ганджханлоу. Он — известный велогонщик у себя дома. Спортсмен был первым в шоссейных гонках на Играх исламской солидарности, а также брал медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке. Чемпионом Ирана атлет становился 30 раз.

26-летний спортсмен на чемпионате мира финишировал 66-м в мужской гонке на время 12 августа. А потом пропал.

Президент Федерации велосипедного спорта Ирана Расул Асади заявил, что Ганджханлоу покинул отель вечером того же дня и не вернулся к делегации.

„Расследование продолжается, и я надеюсь, что он будет найден как можно скорее“, — цитирует Асади Tehran Times.

Для велогонщика лучше, чтобы его не нашли. Можно только догадываться, что ему сделают за побег.

От спортсмена пока нет никаких новостей, но есть информация, что Ганджханлоу мог попросить убежище в Великобритании.

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