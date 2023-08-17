Элитные лыжники на летних каникулах: Клэбо целуется с рыбой, а Нисканен снялся в откровенной рекламе

Йоханнес Клэбо в этом году тренируется вне сборной Норвегии. Плюсы есть: можно решать, где и когда будешь завтра. Этим летом у норвежца появилось время на рыбалку с друзьями.

Джессика Диггинс — главная зажигалочка сборной США. Она не только известный танцор, но и кулинар. Тут лыжница приготовила очередной сладкий десерт.

Ийво Нисканен по разным причинам отказался готовиться в сборной Финляндии, но внимания меньше к нему не стало. В межсезонье финн, например, снялся в рекламной кампании нижнего белья.

Мужская сборная Швеции готовится дать бой норвежцам. Парни объединены даже после тренировок. Одна из них закончилась освежающими процедурами.

Французы известны своими ежегодными военными сборами в межсезонье. Дельфин Клодель справку от освобождения приносить не стала, отработав программу от и до.

Тереза Штадлобер во время тренировочного процесса может позволить себе все. Да, даже пиццу на велотренировке.

Михал Новак со сборной Чехии потренировался в Италии. На одной из тренировок его технику внимательно контролировал тракторист.

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