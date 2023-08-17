Премьер-министр Украины намекнул на готовность союзников бойкотировать Олимпиаду. Эстония среди них?

„Украина настроена решительно“, — написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. „Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях“.

Исходя из этого, Delfi попытались узнать, входит ли Эстония в число вышеупомянутых 35 стран.

„Только Олимпийский комитет Эстонии может принять решение об участии в Олимпийских играх, это не решает государство или правительство. Насколько нам известно, Олимпийский комитет такого решения не принимал“, — пояснил глава отдела спорта Министерства культуры Маргус Клаан, что у них нет информации об этом.

„С 24 февраля 2022 года министры спорта и высшие должностные лица более 30 стран несколько раз встречались и приняли заявления, в котором осуждается возвращение спортсменов из стран-агрессоров на спортивную арену и подчеркивается, что России нельзя позволить использовать спорт в качестве инструмент для оправдания войны в Украине. На этих встречах бойкот Олимпийских игр не обсуждался“, — добавил Клаан.

В Олимпийском комитете Эстонии сообщили Delfi, что не знакомы с решениями, на которое намекает премьер-министр Украины, и не могут комментировать, что может стоять за таким заявлением.

Комментарий Шмыгаля прозвучал после того, как Национальный олимпийский комитет Украины (НОКУ) заявил, что окончательное решение по вопросу бойкота еще не принято.

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