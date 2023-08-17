ФОТО и ВИДЕО | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: Альберт Тамм остается на втором месте после шведа, а Кристин Таттар в шаге от титула

Тамм, начавший второй день со счетом -11, сегодня остался в минусе с шестью бросками в раунде 18-й лунки, т.е. увеличил свой счет до -17, сделав сегодня 56 бросков. Швед Деннис Аугустссон (51 бросков), начавший день с -12 и закончивший с -23, удерживал лидирующую позицию.

Таттар закончила первый день со счетом -5, что позволило ей на четыре броска опередить ближайшую преследовательницу, британку Рэйчел Тертон. Однако в четверг Таттар продемонстрировал настоящую силу, когда она завершила 18 лунок со счетом на -11, сделав счет -16 за два дня.

Второе место разделили представительницы Финляндии Хенна Бломроос и Сильва Сааринен, уступившие Таттар 14 бросков. Тертон (+4), занявшая второе место в первый день, опустилась на седьмое место, и сразу за ней следует Аннели Тыугьяс-Мяннисте (+6).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .