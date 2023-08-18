Вы уже оценили чудесный парк на Ратушной площади? Читайте о других проектах года Зеленой столицы и грядущих мероприятиях!

Зеленая столица – не цель, а процесс

Хотя работа ведется уже полгода, мэр подчеркивает, что нынешний промежуточный отчет не означает окончательного подведения итогов. „За это время было запущено несколько проектов, которые будут актуальной темой в ближайшие годы. Самая крупная цель – запуск процессов и появление новых привычных дел“, – объясняет Кылварт. Он хорошо понимает, что изменения, происходящие сейчас в городском пространстве, могут многим доставлять неудобства, но все же напоминает горожанам, что так мы можем сделать городскую среду более привлекательной и эффективной в долгосрочной перспективе. „Сейчас они доставляют много неудобств, но у этих изменений есть и очень четкая цель: городское пространство должно обновляться и идти в ногу со временем“.

Не менее важные, но чуть менее заметные изменения происходят и в управлении городом. Например, город запустил новый проект Test in Tallinn, в ходе которого объединяет усилия с частным сектором, чтобы использовать городское пространство и систему Таллинна для тестирования новых технологий и услуг.

В сотрудничестве с частным сектором город также занимается созданием новых источников зеленой энергии. Именно с этой целью в текущем году было подписано соглашение о сотрудничестве с Utilitas. В частности, речь идет о морской энергии и энергии сточных вод, и город впервые берет на себя большую роль во внедрении этих новых технологий. Освоение новых источников энергии поможет реализовать современные зеленые инициативы, обеспечить стабильность цен на тепловую энергию, а также энергетическую безопасность.

Изменения начинаются с нас самих