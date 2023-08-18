Вы уже оценили чудесный парк на Ратушной площади? Читайте о других проектах года Зеленой столицы и грядущих мероприятиях!
Таллинн уже полгода носит звание Зеленой столицы. Мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Владимир Свет и глава проекта „Зеленая столица Европы“ Криста Кампус рассказывают о том, как идут дела сейчас и что еще ждет столицу впереди.
Зеленая столица – не цель, а процесс
Хотя работа ведется уже полгода, мэр подчеркивает, что нынешний промежуточный отчет не означает окончательного подведения итогов. „За это время было запущено несколько проектов, которые будут актуальной темой в ближайшие годы. Самая крупная цель – запуск процессов и появление новых привычных дел“, – объясняет Кылварт. Он хорошо понимает, что изменения, происходящие сейчас в городском пространстве, могут многим доставлять неудобства, но все же напоминает горожанам, что так мы можем сделать городскую среду более привлекательной и эффективной в долгосрочной перспективе. „Сейчас они доставляют много неудобств, но у этих изменений есть и очень четкая цель: городское пространство должно обновляться и идти в ногу со временем“.
Не менее важные, но чуть менее заметные изменения происходят и в управлении городом. Например, город запустил новый проект Test in Tallinn, в ходе которого объединяет усилия с частным сектором, чтобы использовать городское пространство и систему Таллинна для тестирования новых технологий и услуг.
В сотрудничестве с частным сектором город также занимается созданием новых источников зеленой энергии. Именно с этой целью в текущем году было подписано соглашение о сотрудничестве с Utilitas. В частности, речь идет о морской энергии и энергии сточных вод, и город впервые берет на себя большую роль во внедрении этих новых технологий. Освоение новых источников энергии поможет реализовать современные зеленые инициативы, обеспечить стабильность цен на тепловую энергию, а также энергетическую безопасность.
Изменения начинаются с нас самих
Мэр также обращает внимание на то, что изменения должны происходить не только в физическом городском пространстве: „Мы с самого начала говорили, что все изменения начинаются с людей: с их отношения, восприятия. Развитие в этой сфере уже наблюдается. Исследования показывают, что осведомленность и ответственность людей по отношению к окружающей среде за последние полгода выросли“. Михаил Кылварт добавляет, что этому, несомненно, способствовали различные мероприятия и занятия, которые город инициировал в прошлом году и активно продолжает проводить в нынешнем.
Михаил Кылварт особо отмечает инициативы в сфере образования: „Сегодня общеизвестно, что дети и молодежь – это не только наше будущее, но и главные носители новых идей и представлений. Они очень хорошо, может быть, даже лучше взрослых знают, насколько важна окружающая среда и насколько от нее зависит их будущее“.
Маленькими шагами к большим переменам
Вице-мэр Владимир Свет взял под свое крыло проект „Зеленый след“, объединяющий зеленые изменения в городском пространстве. „В рамках этого проекта наше городское пространство примерно в 70 местах по всему городу станет более зеленым в самом широком смысле этого слова: появится больше деревьев, кустов, клумб, мест для отдыха, павильонов для чтения, качелей или просто мест, где можно хорошо провести время, поработать и насладиться городским пространством“.
Кроме масштабных изменений, проект также тестирует новый подход к озеленению: тактический урбанизм. Это означает, что предпринимаются попытки найти способы изменения городского пространства, которые не требуют длительного и комплексного проектирования, чтобы их можно было внедрить с меньшими ресурсами и без капитальной реконструкции. „Где-то это возможно, где-то нет, но там, где это возможно, мы хотим показать людям, что благодаря совместному творчеству мы способны сделать наше пространство значительно приятнее даже при небольших усилиях“, – объясняет Владимир Свет.
По словам вице-мэра, существенное внимание также уделяется улучшению качества озеленения. „В рамках программы Зеленой столицы будет посажено около тысячи деревьев. На сегодняшний день 150 из них уже посажены коллективами Праздника песни и танца, еще около 300 появятся на наших улицах в качестве тенистых деревьев, которые защитят тротуары от солнца и снизят эффект тепловых островов“.
Помимо высадки деревьев, город засеивает цветочные луга. Здесь важно отметить, что если часть этих лугов будет устроена специалистами, то к трем из них жители Таллинна тоже смогут приложить руки. „Для этого мы разослали жителям города 8000 мешочков с разными семенами и приглашаем людей высадить их на луга, чтобы получить опыт проектирования городского пространства“.
Хотя уже проделано много работы: парк на Ратушной площади, аллея на остановке Мустакиви, трансформация пространства улицы Яама, – многое еще предстоит сделать. Одно из самых больших изменений такого рода – это преобразование окрестностей Горхолла. Владимир Свет поясняет, что набережная Каларанна будет соединена с новым портовым терминалом, благодаря чему приморские районы станут единым целым: „От Ноблесснера до пляжа Пирита можно будет ходить пешком, кататься на велосипеде и приятно проводить там время без особого контакта с автомобилями“.
Горожане могут сказать свое слово
Осенью также наберет обороты первое Народное собрание Зеленой столицы, которое даст жителям возможность высказаться по изменениям городского пространства. „Это такой формат, когда жители, случайным образом выбранные из разных социальных групп, могут в течение месяца обсуждать какую-либо конкретную тему, а потом сделать комплексные предложения тем, кто принимает решения“, – поясняет вице-мэр. Для участия в Народном собрании будет выслано приглашение 33 тысячам горожан, и вице-мэр очень надеется, что люди примут эти приглашения, ведь совместными усилиями мы сможем создать лучшее городское пространство.
Сотрудничество на местном и международном уровне
Однако деятельность Зеленой столицы не ограничивается городскими или государственными инициативами. Тесное сотрудничество также осуществляется с другими европейскими городами и международными организациями, которые выступают за более зеленый мир.
Важным шагом для Таллинна является, например, присоединение в январе к Миссии адаптивных городов Европы. „Некоторые города Эстонии присоединились к миссии климатически нейтральных городов, а Таллинн решил присоединиться к миссии городов, адаптирующихся к изменению климата. Это гарантирует нам доступ к платформе, которая станет собирать информацию о различных возможностях финансирования Европейского союза, а также позволит нам быть в одном, так сказать, клубе с другими городами, активно занимающимися вопросами многообразия городской жизни и городского озеленения“, – объясняет Криста Кампус, руководитель программы Зеленой столицы Европы, почему была выбрана именно эта миссия.
Большим шагом на пути к зеленым изменениям стал и запуск R-клуба. По словам руководителя Зеленой столицы, R-клуб был создан в связи с тем, что исследование, проведенное по заказу Государственной канцелярии, показало: знания, компетенции и навыки местных самоуправлений недостаточны для перехода к экономике замкнутого цикла, они нуждаются в последовательной помощи. Так появилась информационная сеть под названием R-клуб: „Идея состоит в том, чтобы города Эстонии обменивались опытом и помогали друг другу в осуществлении Зеленого перехода. Например, в рамках R-клуба город Таллинн помогает волости Сааремаа разработать новый план развития, а городу Нарве – план действий по созданию зеленых коридоров“.
Зеленый компас указывает путь
Однако следует помнить, что усилия горожан не менее важны, чем усилия города. Для того, чтобы люди могли корректировать собственные потребительские привычки и экологическое поведение, в городе создана онлайн-платформа под названием „Зеленый компас“. Кампус объясняет, что с помощью „Зеленого компаса“ люди могут тестировать свои экологические привычки, а также давать обещания уменьшить свое воздействие на окружающую среду: „Цель „Зеленого компаса“ – побудить людей задуматься о том, что каждый из нас может сделать, чтобы стать более ответственным потребителем и защитником окружающей среды“.
Чего ожидать?
По словам Кампус, Таллинну также предстоит очень насыщенное время в плане различных мероприятий.
Одной из крупных региональных кампаний, которая стартует в конце лета, станет акция по очистке Балтийского моря: „Ее цель – привлечь как можно больше городов, организаций и жителей всех стран Балтийского моря, чтобы обратить внимание на ухудшение состояния окружающей среды Балтийского моря“. Кампания начинается в День Балтийского моря, который в этом году приходится на 31 августа, и заканчивается во Всемирный день чистоты 16 сентября: „Идея заключается в том, чтобы объединить эти два дня в большую региональную кампанию“.
2 сентября состоится Семейный день, посвященный Балтийскому морю, во время которого можно будет, например, осмотреть финское морское исследовательское судно. А 3 сентября в культурном центре „Сальме“ откроется выставка на тему экономики замкнутого цикла „Идем к нулю“, и на таллиннских пляжах будут организованы различные акции по уборке.
Важным крупным событием также является Неделя зеленых технологий, которая пройдет с 13 по 17 ноября. „В течение этой Недели пройдет масса различных мероприятий: например, Cleantech Forum Europe, который соберет в Таллинне все самое лучшее в этой сфере со всей Европы, Конференция по зеленому менеджменту Стокгольмского института окружающей среды, что сфокусируется, прежде всего, на зеленых закупках и экономике замкнутого цикла, а также GreenEST Summit. Сам Таллинн организует конференцию Tark Linn («Мудрый город“), на которую приедет много выдающихся международных спикеров. Для жителей города разработана отдельная программа, а также будут организованы различные семейные мероприятия“.
Конечно, нельзя забывать и о большом мероприятии PÖFF, в рамках которого в этом году организована специальная дискуссионная программа Зеленой столицы.
Ну а молодежь ждет нечто особенно интересное: „Вместе с эстонским Союзом школ по интересам мы организуем конкурс городского планирования в Minecraft, где выделим определенные зоны для детей, чтобы они тоже могли высказаться, как должен выглядеть город, который они хотели бы видеть“, – добавила Криста Кампус.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru