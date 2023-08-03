Сборная Эстонии по баскетболу сыграет в полуфинале олимпийского отборочного турнира с Польшей

Польша победила Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.

Последний раз Эстония встречалась с Польшей в отборочном турнире ЧМ-2023. В феврале 2022 года в Таллинне Эстония выиграла со счетом 75:71, а в Польше проиграла со счетом 68:70.

Полуфинальный матч Польша-Эстония состоится в Гливице в пятницу в 18:30 по эстонскому времени. Во втором полуфинале победитель группы А Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной, которая в последней игре подгруппового турнира обыграла Венгрию со счетом 103:78. Только победитель воскресного финала получит право на участие в большом квалификационном турнире следующего лета.

Сборная Эстонии, прибывшая в Польшу в среду утром, вечером провела короткую тренировку на запасной площадке холла „Гливице“, после чего отправилась смотреть вторую половину матча между Польшей и Португалией.

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