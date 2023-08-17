Спикер Воздушных сил ВСУ: Украина не получит истребители F-16 до весны

„Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой“, — сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, на эти истребители были большие надежды, поскольку они могли бы стать частью противовоздушной обороны страны и помочь защититься от российских ракет.

„Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить“, — цитирует слова Игната „РБК-Украина“.

Власти Украины с начала 2023 года активно просят, чтобы страны Запада начали поставлять Украине современные истребители, в том числе американские F-16. В июле координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Украина, вероятно, получит эти самолеты до конца года.

В июле издание Politico сообщило, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США. 8 августа на брифинге Пентагона было объявлено, что президент США Джо Байден разрешил представителям других стран обучать украинских летчиков.

Военные эксперты Франц-Стефан Гади и Майкл Кофман в статье для The Economist, заявили, что поставки истребителей F-16 не помогут украинской армии добиться быстрого успеха на фронте.

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