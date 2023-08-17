В Финляндии уже второй месяц ищут сбежавшего из террариума удава Педро

Удав, получивший имя Педро, переехал в зоопарк в конце мая.

Предполагается, что пресмыкающееся прячется в теплом вольере „Амазония“, где много построек и нор.

Змею искали, в частности, в водопроводе при помощи камер. Кроме того, сотрудники рассыпали муку на полу в надежде, что так можно будет обнаружить следы Педро.

„Педро сам может добывать пищу“

По словам Вилле Вепсяляйнена, куратора отдела по уходу и сохранению животных в зоопарке, Педро также приманивали едой, но это не сработало. Удавы могут обходиться без пищи до полутора месяцев.

Кроме того, уже в первые дни пребывания в зоопарке Педро доказал, что может сам добывать себе пищу.

– Смотрители видели, как он с удовольствием задушил мышь, забредшую в его террариум, и полакомился ею, – рассказал STT Вепсяляйнен.

Спокойный удав не стремится к общению с людьми

В зоопарке сообщают, что Педро получили в дар от частного лица.

Бразильский радужный удав толщиной с запястье и длиной около полутора метров активен в ночное время и не стремится к общению с людьми.

По словам смотрителей зоопарка и бывшего владельца змеи, Педро обычно ведет себя спокойно. Удавы – неядовиты.

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