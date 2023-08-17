В Финляндии уже второй месяц ищут сбежавшего из террариума удава Педро
Удав, получивший имя Педро, переехал в зоопарк в конце мая.
Предполагается, что пресмыкающееся прячется в теплом вольере „Амазония“, где много построек и нор.
Змею искали, в частности, в водопроводе при помощи камер. Кроме того, сотрудники рассыпали муку на полу в надежде, что так можно будет обнаружить следы Педро.
„Педро сам может добывать пищу“
По словам Вилле Вепсяляйнена, куратора отдела по уходу и сохранению животных в зоопарке, Педро также приманивали едой, но это не сработало. Удавы могут обходиться без пищи до полутора месяцев.
Кроме того, уже в первые дни пребывания в зоопарке Педро доказал, что может сам добывать себе пищу.
– Смотрители видели, как он с удовольствием задушил мышь, забредшую в его террариум, и полакомился ею, – рассказал STT Вепсяляйнен.
Спокойный удав не стремится к общению с людьми
В зоопарке сообщают, что Педро получили в дар от частного лица.
Бразильский радужный удав толщиной с запястье и длиной около полутора метров активен в ночное время и не стремится к общению с людьми.
По словам смотрителей зоопарка и бывшего владельца змеи, Педро обычно ведет себя спокойно. Удавы – неядовиты.
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