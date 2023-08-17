„Манчестер Сити“ впервые выиграл Суперкубок Европы

Юссеф Эн-Несири открыл счет на 25-й минуте. Коул Палмер на 63-й забил ответный мяч.

Основное время завершилось со счетом 1:1, команды исполняли пенальти. Все игроки пробили точно, за исключением Немани Гуделя, который бил последним и попал в перекладину.

„Манчестер Сити“ в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, „Севилья“ выиграла Лигу Европы УЕФА.

„Манчестер Сити“ завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире.

Всего у „Манчестер Сити“ 33 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков, 1 – Лигу чемпионов.

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