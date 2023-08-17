Константин Васильев о неудаче в еврокубках: в этом году это объективный уровень эстонских клубов

„То, что мы не прошли дальше в двухматчевом противостоянии, возможно, является более или менее объективной реальностью, но то, что мы не смогли забить гол в ответной встрече, безусловно, позор“, — сказал Васильев в эфире Soccernet TV.

По мнению Васильева, турнирная таблица Высшей лиги отражает действительную готовность эстонских клубов к еврокубкам: „Такая сплоченность появилась, потому что „Пайде“ и „Калью“ упали (6-е и 4-е место в чемпионате Эстонии — Прим. ред.). Этот разрыв в двадцать очков между вторым и третьим местом скорее показывает, что дела у нас идут не очень.

Если объективно, то в этом году, наверное, все эстонские клубы не достигли должного уровня.

Мы можем радоваться тому, что другие клубы набирают очки, но если у нас по-прежнему только две команды в топе чемпионата, и, вероятно, останутся таковыми до конца сезона, это нехорошо для нашей лиги. Тот факт, что все игры напряженные, все соперники могут в какой-то степени бороться за чемпионские и призовые места, это хорошо, но я думаю, что общее качество все же снизилось“.

У Васильева в конце сезона заканчивается контракт, но решение о продолжении профессиональной карьеры футболиста он еще не принял. „С одной стороны, хотелось бы однозначно, но доживем до конца декабря, а там видно будет. Контракт заканчивается в этом сезоне, и тогда мы посмотрим, что будет дальше“, — сказал он.

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