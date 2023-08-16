Фонды Сороса сворачивают программы в Евросоюзе

Руководство фондами 93-летний Сорос недавно передал сыну Александру, и тот затеял перестройку мирового гиганта филантропии с активами 25 млрд долларов.

В рамках этой перестройки „Открытое общество“ практически полностью прекратит финансирование проектов в 27 странах Евросоюза с населением 450 млн человек, но продолжит поддерживать гражданское общество на периферии Европы, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством в Америке и фондами в Венгрии, на родине Сороса.

„Новая стратегия предусматривает выход и прекращение значительной части текущих проектов в Евросоюзе и переключение внимания и ресурсов на другие части мира, — цитируют внутреннюю переписку фондов агентства Bloomberg и Reuters. — Мы почти полностью прекратим финансирование проектов в Европейском союзе“.

В ЕС и так всё в порядке с механизмами защиты демократии, решило новое руководство фондов Сороса. И пообещало не забывать об остальной Европе и ее окрестностях.

„Мы продолжим поддерживать права человека, демократию и подотчетность власти в регионе, особенно в Украине, Молдове, Кыргызстане и на Балканах, через сеть наших национальных фондов“, — цитируют агентства представителя фондов Сороса.

Как именно будет выглядеть новая структура грантов, станет ясно только через несколько месяцев. Когда о ней было объявлено в середине июля, продолжатели дела Сороса пообещали, что текущие проекты доведут до конца, а вот новых почти не будет с октября 2023 по февраль 2024 года.

Сорос и Европа

Для Сороса, родившегося в Венгрии и получившего образование в Великобритании, Европа изначально была центром его филантропической деятельности. Он потратил большую часть жизни и состояния на реабилитацию и возвращение в цивилизацию европейских стран бывшего соцлагеря.

Сложно найти в Европе авторитарного правителя, который после 20 лет у власти не обвинял бы Сороса в финансировании врагов и не травил бы его фонды.