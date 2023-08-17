Таджикский режиссер в Нарве: „У России будет надежда, если русские массово встанут в Ивангороде с плакатами „Простите нас!“, обращенными в сторону Эстонии

Работая над спектаклем, мы хотели влезть в голову „ваты“, хотели понять, почему это происходит, почему очевидное не очевидно. Почему „дважды два“ для россия нина всегда пять, а не четыре. Почему он будет умирать, но будет доказывать тебе, что это пять. Мы поняли еще такую вещь… вы русская? Тогда я, возможно, скажу какие-то вещи, которые могут вас задеть. Мы поняли одну очень важную вещь, что у русских оружием не является автомат Калашникова. У русских оружием является слово, язык. У русского языка странным образом есть некая самостоятельная функция. Когда русский приходит и впрыскивает свой язык в тебя, этот язык становится... бактерией. Он превращается в кукушку, которая вкладывает яйцо в чужое гнездо. Птенец, вылупившись, выталкивает все. Автоматически внутри тебя все начинает изменяться, ты начинаешь думать по-русски, ты почему-то Пушкина любишь больше, чем поэтов твоего народа…

На встрече со зрителями перед тем, как показать „Манкурт“, вы особое внимание уделили тому, что это некая личная история, попытка осознать себя и найти корень своих страхов. Вы сказали, что ваша мама, даже после того, как Таджикистан стал свободной страной, продолжила говорить шепотом. Что эта постановка значит лично для вас?

Абдураззаков привез на фестиваль две работы - первая - это запись репетиции спектакля „Манкурт“ по произведению Чингиза Айтматова. Спектакль, который запретили на родине режиссера, в Таджикистан е, посчитав, что он вредит международному имиджу страны и оказывает негативное влияние на молодежь. Манкурт — согласно роману Чингиза Айтматова „Буранный полустанок“ («И дольше века длится день“), взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. Что именно значит эта работа для режиссера лично и почему он взялся за работу над спектаклем, понимая, что постановка на его родине обречена? Есть ли у Азии и Эстонии какие-то точки соприкосновения в осознании народа свободным, учитывая наше общее советское прошлое? В чем опасность „манкуртизма“ и какую цену люди готовы или не готовы заплатить за свою свободу?

Вы сейчас говорите, в том числе, о себе?

Конечно! О ком же еще? Странным образом ты почему-то болеешь о том, что Мартынов убил Лермонтова, но не переживаешь о том, что арабы сняли кожу с нашего классика персидской литературы…У тебя миллионы тонн книг, которые оставили персы. Но тебе почему-то стыдно браться за литературу своего народа. То ли дело Пушкин или Достоевский! Или Бунин, в конце-концов… Вот где великие. А это какие-то люди в чалмах, понимаете? Происходят странные вещи… и что-то в твоем сознании начинает вытеснять тебя из тебя. И ты не замечаешь, что ты с детьми говоришь на другом языке, хотя рядом сидят твои пятеро братьев, их жены, и все мы говорим на русском языке. В Таджикистане! Что с нами происходит?!

Предвижу реакцию русских людей, той части, которая бы сказала вам сейчас, мол, чего вы ноете, вы обогатились! Нашим языком, нашей культурой…

Я не обогатился, я потерял себя. Я потерял свой разум. Твой мир ограничивается рамками России, больше ничего не существует… Именно поэтому на встрече со зрителями я рассказывал о том, как таджикские школьники в сочинении „Кем я хочу стать“? написали одно слово „Россия“. Вот у меня спросили, что мой народ думает об Эстонии, я ответил „ничего“. Все, что мой народ знает за пределами себя, это - Россия. И это страшно.

Но Таджикистан - мусульманская страна. Разве ислам не помогает сохранить культуру и самоопределение?