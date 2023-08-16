СЕЙЧАС | ЧЕ по волейболу: Эстония показывает хорошую оборонительную игру, но атака француженок оказалась слишком мощной

Первая партия закончилась уверенной победой французской сборной со счетом 25:8.

Бывший капитан женской сборной Эстонии по волейболу Юлия Мыннакмяэ, которая объявила во вторник в социальных сетях, что завершает спортивную карьеру предположила, что неудача в первом сете связана с тем, что команда изучала соперника и не хотела торопиться в начале игры.

Француженка Люсиль Жикель набрала 6 очков в первом матче, а Аманда Марин Силвес набрала 5 очков. Эстонская атака в дебюте игры составила только 14%, у противников же 69%. Прием во Франции составил 25%, у Эстонии 23%.

Второй сет у эстонок прошел более активно, но победу вновь забрала Франция со счетом​25:19. Франция ведет со счетом 2-0.



До матча

Эстония и Франция входят в подгруппу D на чемпионате Европы вместе с Финляндией, Словакией, Испанией и Нидерландами.

Женская сборная Эстонии обыграла Францию в далеком 2018 году. Француженки потерпели поражение со счетом 3:2 в квалификационном турнире чемпионата мира. До этого они встречались друг с другом лишь в девяностых.

Сборная Эстонии, которая этим летом одержала победу в Серебряной лиге Европы, на выходных заболела желудочным вирусом, который сейчас отступает, но, безусловно, оставил свой след. Главный тренер Алессандро Орефиче считает, что все происходит не просто так.

„Шаг за шагом мы будем снова набираться энергии. Я верю, что все происходит не просто так, и, возможно, этот вирус в какой-то мере помог игрокам снять стресс. Многое произошло с нами этим летом, и я считаю, что заболели мы тоже по какой-то причине. Так что есть причины, почему этот вирус должен был поразить нас прямо перед турниром“, — сказал тренер. „Сегодня на тренировке игроки показали отличный настрой и энергию. Некоторые из них по несколько дней не могли коснуться мяча, но сегодня я остался доволен тренировкой“.

Состав женской сборной Эстонии на ЧЕ:

Связующие: Каролина Кибберманн, Хяли Вахула

Диагональные нападающие: Керту Лаак, Кади Куллерканн