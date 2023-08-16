ФОТО | ЧЕ по волейболу: первая игра сборной Эстонии закончилась проигрышем

Первая партия закончилась уверенной победой французской сборной со счетом 25:8.

Бывший капитан женской сборной Эстонии по волейболу Юлия Мыннакмяэ, которая объявила во вторник в социальных сетях, что завершает спортивную карьеру предположила, что неудача в первом сете связана с тем, что команда изучала соперника и не хотела торопиться в начале игры.

Француженка Люсиль Жикель набрала 6 очков в первом матче, а Аманда Марин Силвес набрала 5 очков. Эстонская атака в дебюте игры составила только 14%, у противников же 69%. Прием во Франции составил 25%, у Эстонии 23%.

Второй сет у эстонок прошел более активно, но победу вновь забрала Франция со счетом 25:19. Франция ведет со счетом 2-0.

„Это уже начинает походить на нашу игру. Мы пытаемся воспользоваться слабыми местами соперника. Теперь игра выглядит намного лучше“, – похвалила Юлия Мыннакмяэ в прямом эфире ETV своих уже бывших сокомандниц, которые играли значительно смелее по сравнению с дебютным сетом.

Юлия Мыннакмяэ в студии ETV о последней партии: „Я думаю, что мы можем выиграть эту партию. Сейчас мы показали красивую игру. Уже уверенне подаем и хорошо играем в защите. Кэтрин также хорошо влилась в игру. Будем сражаться дальше!“

Финальный третий сет ушел сборной Франции, 3-0. Эстония проиграла со счетом 21:25.

Амели Ротар принесла Франции ​финальное очко, найдя приличную брешь в нашей защите.

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед. Франция за победу со счётом 3:0 получает 3 очка, Эстонии за поражение очки не начисляются.

До матча

Эстония и Франция входят в подгруппу D на чемпионате Европы вместе с Финляндией, Словакией, Испанией и Нидерландами.

Женская сборная Эстонии обыграла Францию в далеком 2018 году. Француженки потерпели поражение со счетом 3:2 в квалификационном турнире чемпионата мира. До этого они встречались друг с другом лишь в девяностых.