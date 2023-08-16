Представитель НАТО назвал ошибкой свои слова о территориальных уступках Украины

Во время публичной дискуссии в Норвегии Йенссен предположил, что ради безопасности Украина может пойти на территориальные уступки. Эти слова вызвали резкую реакцию украинского МИД, представитель которого Олег Николенко назвал подобные утверждения неприемлемыми.

„Мое заявление об этой войне было сделано в рамках более общей дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был выражаться подобным образом. Это была ошибка“, — сказал Йенссен в среду в интервью норвежскому изданию VG.

Представители НАТО также заявили Украинской службе „Радио Свобода“ (в России все структуры этого СМИ признаны „иностранными агентами“), что слова Йенссена — это ошибка.

В новом интервью VG глава аппарата генсека НАТО объяснил контекст, в котором были сделаны его заявления о возможных уступках Украины.

„Если, и я хочу подчеркнуть, если мы достигнем момента, когда можно вести переговоры, военная ситуация на фронте, территория, вопрос, кто что контролирует, будет безусловно главным. И он будет иметь решающее значение для возможного исхода этой войны, — сказал чиновник. — Именно по этой причине нам невероятно важно поддерживать украинцев и предоставлять им все необходимое“.

Предыдущие слова НАТО об уступках также прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, вариант, при котором Украина отказывается от части территорий — это триумф Владимира Путина. „Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России“, — заявил он.