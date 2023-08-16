Совбез ООН обсудит ситуацию в Карабахе, откуда сообщают о признаках голода

Из Степанакерта (Ханкенди), столицы Нагорного Карабаха, сообщают о смерти в результате хронического недоедания 40-летнего мужчины.

Написавший об этом в фейсбуке уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян опубликовал фотографии и документы судебно-медицинской экспертизы.

Это может быть первым случаем смерти от недоедания в регионе, населенном преимущественно армянами, который с декабря прошлого года фактически отрезан от транспортных коммуникаций с Арменией.

Азербайджан отрицает наличие блокады и предлагает провозить гуманитарные грузы через дорогу Агдам-Ханкенди. Армяне отказываются от этого варианта, требуя открытия Лачинского коридора – единственной дороги, которая связывает Карабах с Арменией.

Во вторник 10 пациентов, получающих гемодиализ, удалось перевезти из Карабаха в Армению при помощи Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на минздрав НКР.

Агентство Reuters поговорило на днях с жителями Карабаха, которые рассказали, что товары первой необходимости, бензин и лекарства почти закончились.

„Я очень давно не ела молочные продукты и яйца, – рассказала 23-летняя учительница английского языка Нина Шахвердян. – Это ужасно, потому что нет газа и у нас постоянно отключается электричество“.

После 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан вернул себе территории вокруг Нагорного Карабаха, после чего по соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном в регион были введены российские миротворцы.

Ситуация накаляется

Баку давно недоволен действиями российских миротворцев, обвиняя их в в том, что те не пресекают действия армняских незаконных вооруженных формирований.

В понедельник Министерство обороны Азербайджана обнародовало снятые камерой ночного видения видеокадры, на которых якобы видны армянские боевики, копающие укрепления в Карабахе.

А в среду Азербайджан заявил о задержании члена диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на его территорию из Армении.