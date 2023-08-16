Говорил ли Киану Ривз о ненависти к миру без „традиционных“ ценностей?

Полная версия цитаты, авторство которой приписывается Киану Ривзу, выглядит так: „Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жён как проституток, выставляя напоказ всё то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства. Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулём отцовских машин, а любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество. Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога, с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием малейшего понимания своей религии. Где понятие ревности считается постыдным, а скромность — недостатком. Где люди забыли о любви, а лишь ищут наилучший вариант партнёра. Где мужики, парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки, а девки в них из-за этого влюбляются. Где мужское и женское уже давно не различаются, и где всё это вместе называется свободой выбора, но тех, кто выберет другой путь, заклеймят „отсталыми деспотами“, я просто не могу принять его. Я выбираю свой путь“.



Это заявление получило большую популярность в русскоязычной части Сети. В частности, на YouTube два видеоролика с закадровым переводом, на которых виден Ривз, дающий интервью, набрали 5,9 и 2,6 млн просмотров на момент написания этого разбора. Также цитату активно распространяли в Facebook, Telegram, Twitter и „ВКонтакте». Хорошо известно высказывание и на Западе.