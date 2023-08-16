Говорил ли Киану Ривз о ненависти к миру без „традиционных“ ценностей?
Не первый год по соцсетям распространяется эмоциональный текст за авторством голливудской звезды. Мы проверили, действительно ли актёр выступил с подобным обращением.
Полная версия цитаты, авторство которой приписывается Киану Ривзу, выглядит так: „Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жён как проституток, выставляя напоказ всё то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства. Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулём отцовских машин, а любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество. Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога, с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием малейшего понимания своей религии. Где понятие ревности считается постыдным, а скромность — недостатком. Где люди забыли о любви, а лишь ищут наилучший вариант партнёра. Где мужики, парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки, а девки в них из-за этого влюбляются. Где мужское и женское уже давно не различаются, и где всё это вместе называется свободой выбора, но тех, кто выберет другой путь, заклеймят „отсталыми деспотами“, я просто не могу принять его. Я выбираю свой путь“.
Это заявление получило большую популярность в русскоязычной части Сети. В частности, на YouTube два видеоролика с закадровым переводом, на которых виден Ривз, дающий интервью, набрали 5,9 и 2,6 млн просмотров на момент написания этого разбора. Также цитату активно распространяли в Facebook, Telegram, Twitter и „ВКонтакте». Хорошо известно высказывание и на Западе.
Киану Ривз за свою карьеру дал множество интервью. Так, в 1995 году он заявил, что „нет ничего плохого в том, чтобы быть геем“, а в 2020 году похвалил режиссёра Лили Вачовски за раскрытие тайны о фильме „Матрица“: как оказалось, картина была метафорой трансгендерной идентичности. На вопросы по поводу своей религии и религиозности в целом Ривз отвечал уклончиво, a в 52 года признался, что не собирается заводить детей (и уже шесть лет верен своему слову). Всё это не очень вяжется с приписываемыми ему словами из нашумевшей цитаты.
Отдельного внимания заслуживают кадры, на которых актёр якобы произносит указанный монолог. В двух популярных примерах на YouTube видеодорожка на самом деле позаимствована из интервью 2019 года, посвящённого выходу боевика „Джон Уик — 3“ с Ривзом в главной роли. В ролике он рассказывает о съёмках, и русскоязычные субтитры не совпадают с тем, что актёр говорит по-английски.
На ещё одном видео, где, судя по русскому дубляжу, актёр высказывается в защиту „традиционных“ ценностей, мы видим более молодого Ривза. На фоне можно заметить картину Поля Гогена на полинезийскую тематику, и это неспроста — настоящее интервью взято на выставке полотен французского художника, которую Ривз (у актёра есть гавайские корни) посетил в 2015 году. Говорил он с журналистами, разумеется, об искусстве.
„Проверено“ не удалось найти даже косвенных намёков на существование традиционалистского высказывания Ривза в авторитетных источниках. Что касается упоминания в соцсетях, то если на английском языке высказывание начало распространяться во второй половине 2014 года, на русском оно появилось в Facebook и Twitter не позднее января 2013 года. Это говорит о том, что с высокой вероятностью оригинальный текст не был англоязычным. Голливудский актёр в то время в качестве автора не указывался.
Приписывать цитату Ривзу в соцсетях начали как минимум в ноябре 2014 года, сперва на русском языке и лишь пару месяцев спустя — на английском. При этом местами тексты англоязычных публикаций сильно отличались, что говорит о переводах с других языков — судя по именам многих распространителей, в том числе с русского. Немалую роль в этом сыграл пост актрисы Яны Поплавской в феврале 2015 года, которым поделилось около 5000 пользователей Facebook из разных стран. Распространение сомнительной цитаты в дальнейшем велось в том числе через англоязычную фан-страницу Ривза в той же соцсети, однако PR-менеджер артиста в ответ на запрос наших коллег из PolitFact назвала её поддельной и добилась закрытия сообщества. На русском же языке заявление стало мемом и основой для пародий. Почему высказывание приписали именно звезде „Матрицы“, установить не удалось.
Таким образом, все факты говорят о том, что Киану Ривз не имеет никакого отношения к представленной цитате. Судя по разнообразным интервью, актёр придерживается иных взглядов, никогда не публиковал и не говорил ничего подобного в открытых источниках, а первоначально высказывание распространялось без указания автора. Кроме того, текст с большой вероятностью начал своё хождение не на английском языке.
Итог: Неверная атрибуция цитаты