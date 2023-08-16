FT: Путин созвал срочное совещание(39)
Владимир Путин проведет 16 августа экстренное совещание с членами правительства РФ, на котором будут обсуждены меры по ужесточению валютного контроля в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило падение рубля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Информацию также подтверждают собеседники „Ведомостей“, отмечает „Медуза“.
Министерство финансов РФ вынесло на совещание с Путиным предложение обязать российских экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки. Компании, которые проигнорируют это требование, лишатся государственных субсидий, пишет FT.
Другие меры предполагают запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов за рубежом, отмену субсидирования импорта, ограничение валютных свопов и сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России, рассказали собеседники издания.
По их словам, единственным чиновником экономического блока, который выступил за усиление валютного контроля на заседании правительства 14 августа, был министр финансов Антон Силуанов. Однако окончательное решение по подобным вопросам принимает только Владимир Путин, добавил источник FT.
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