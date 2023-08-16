ВСУ заявили об освобождении села Урожайное. Оно открывает дорогу на Мариуполь
Украинские войска освободили село Урожайное в Донецкой области, сообщает „Спектр“, ссылаясь на Генштаб ВСУ. Информацию об освобождении территории подтвердила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что сейчас ВСУ укрепляются на занятых рубежах и продолжают наступление. При этом отмечается, что российские войска „совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного“.
15 августа об отступлении российских войск сообщали российские провоенные телеграм-каналы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
В Урожайном располагался укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы. От Урожайного открывается путь в 80 километров до Бердянска и в 125 километров до Мариуполя, которые оккупированы Россией.