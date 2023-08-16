ВСУ заявили об освобождении села Урожайное. Оно открывает дорогу на Мариуполь

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что сейчас ВСУ укрепляются на занятых рубежах и продолжают наступление. При этом отмечается, что российские войска „совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного“.

15 августа об отступлении российских войск сообщали российские провоенные телеграм-каналы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Урожайном располагался укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы. От Урожайного открывается путь в 80 километров до Бердянска и в 125 километров до Мариуполя, которые оккупированы Россией.