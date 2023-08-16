Подоляк в эфире Delfi: когда вы говорите агрессору, что можете встать на колени, то он так и будет продолжать эскалацию, запугивание и шантаж

Сегодня в эфире литовского Delfi - советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал почему принцип отказа от территорий в обмен на членство в НАТО выглядит нелепо. О таком варианте недавно заявлял глава офиса НАТО Стиан Йенсен: ,Украину принимают в НАТО, в обмен она отказывается от уже захваченных Россией территорий.