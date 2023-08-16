Литва объявила о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

„Сегодня мы, прежде всего, говорим о региональном решении. Неделю назад состоялся разговор с министром внутренних дел Польши, и мы договорились, что в настоящее время мы согласовываем на техническом уровне возможные действия, алгоритмы, как это будет выглядеть в случае принятия регионального решения, т. е. если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно“, – заявила журналистам в среду А. Билотайте. „Очень важно, если такое решение будет, чтобы это было решение не одного государства, а всего региона. Хочу заверить, что на техническом уровне мы это рассматриваем, на 28 августа в Варшаве запланирована встреча, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, и мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся „синхронность“, — отметила она.



Политик заверила, что одна из главных задач на данный момент — максимально увеличить число пограничников на границе, а не в администрации. Она также подчеркнула, что инфраструктура на литовской границе достаточная, что позволяет сократить присутствие пограничников, тем не менее делается все для увеличения их присутствия наряду с армией на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале августа сообщал, что, по оценкам Польши и Литвы, в Беларуси находится около 4000 наемников из группы ЧВК „Вагнер“, которых можно использовать для провокаций.

„Наш основной упор и цель — чтобы на границе было как можно больше пограничников, потому что именно там требуется максимальное число сотрудников. Это делается постоянно, эти вопросы оговариваются с нашей Службой охраны государственной границы, чтобы люди были не в администрации, а именно на границе“, — сказала министр. „У нас также есть инфраструктура — системы наблюдения за границей, что вместе с физическим барьером позволяет нам реагировать быстрее. (...) Есть еще дроны, вертолеты, весь комплекс позволяет нам реагировать и сократить физическое присутствие сотрудников, хотя мы делаем все, чтобы на границе было максимальное число (пограничников – ELTA), вместе с армией“, — пояснила она. В среду на заседании правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью – „Шумскас“ и „Тверячюс“.