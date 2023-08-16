Литва объявила о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью(6)
Правительство Литвы в среду приняло решение о временном закрытии с 18 августа пунктов пропуска Шумск и Тверчь на границе с Беларусью. Меры направлены на адекватное реагирование на геополитическую ситуацию и угрозу национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров. Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что после того, как правительство в среду одобрило закрытие двух пограничных контрольно-пропускных пунктов с Беларусью, также рассматриваются и дальнейшие сценарии угроз. По ее словам, если будет принято решение о закрытии границы с соседней страной, то это должно быть региональное решение, пишет Delfi.lt.
„Сегодня мы, прежде всего, говорим о региональном решении. Неделю назад состоялся разговор с министром внутренних дел Польши, и мы договорились, что в настоящее время мы согласовываем на техническом уровне возможные действия, алгоритмы, как это будет выглядеть в случае принятия регионального решения, т. е. если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно“, – заявила журналистам в среду А. Билотайте. „Очень важно, если такое решение будет, чтобы это было решение не одного государства, а всего региона. Хочу заверить, что на техническом уровне мы это рассматриваем, на 28 августа в Варшаве запланирована встреча, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, и мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся „синхронность“, — отметила она.
Политик заверила, что одна из главных задач на данный момент — максимально увеличить число пограничников на границе, а не в администрации. Она также подчеркнула, что инфраструктура на литовской границе достаточная, что позволяет сократить присутствие пограничников, тем не менее делается все для увеличения их присутствия наряду с армией на границе.
„Наш основной упор и цель — чтобы на границе было как можно больше пограничников, потому что именно там требуется максимальное число сотрудников. Это делается постоянно, эти вопросы оговариваются с нашей Службой охраны государственной границы, чтобы люди были не в администрации, а именно на границе“, — сказала министр. „У нас также есть инфраструктура — системы наблюдения за границей, что вместе с физическим барьером позволяет нам реагировать быстрее. (...) Есть еще дроны, вертолеты, весь комплекс позволяет нам реагировать и сократить физическое присутствие сотрудников, хотя мы делаем все, чтобы на границе было максимальное число (пограничников – ELTA), вместе с армией“, — пояснила она. В среду на заседании правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью – „Шумскас“ и „Тверячюс“.
В Минске заявили, что это сделано для того, чтобы литовцы реже ездили в Беларусь, пишет „Зеркало“.
На решение литовский властей отреагировали в Госпогранкомитете Беларуси. В ведомстве назвали это „очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей“.
„Литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК Вагнера на территории Беларуси. Вместе с тем, официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу“, — заявили в ГПК.
В белорусском пограничном ведомстве также подчеркнули, что ожидают увеличения очередей на литовском и других направлениях.
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