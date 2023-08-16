ФОТО | Еврокубки для эстонских клубов завершились очередным поражением „Флоры“
В ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги конференций действующий чемпион Эстонии „Флора“ проиграла чемпиону Румынии „Фарулу“ со счетом 0:2 (по сумме двух встреч 0:5) и покинула еврокубки.
В первом тайме „Флора“ неплохо вела игру, но в то же время чемпионы Эстонии не могли реализовать свои моменты. В результате сработало старое футбольное правило, не забиваешь ты, забивают тебе. Уже на 4-й минуте Тудор Бэлуцэ воспользовался ошибкой Калласте и прострелил на дальнюю штангу, откуда Ривалдиньо, сын бывшего топ-игрока Ривалдо, отправил мяч в ворота. На 18-й минуте „Флора“ снова потеряла мяч возле своей штрафной, чем воспользовался Константин Будеску и красивым ударом внешней стороны стопы отправил второй мяч в ворота чемпиона Эстонии.
Во втором тайме команды обошлись без забитых мячей. „Фарул“ контролировал ход встречи и одержал победу со счетом 2:0, 5:0 по сумме двух встреч.
Эстонские клубы в этом сезоне еврокубков сыграли один раз вничью и потерпели девять поражений, разница мячей составила 2:20.
В следующем раунде „Фарул“ сыграет с проигравшей командой в игре третьего отборочного раунда Лиги Европы между азербайджанским „Карабахом“ и финским „ХИКом“.
До матча:
Первая игра между этими командами в Румынии завершилась уверенной победой хозяев поля. В первом тайме игра была равной, а все самое плохое случилось во втором тайме. Сначала Денис Алибек забил на 48-й минуте, а потом Константин Будеску забил второй мяч в ворота чемпиона Эстонии. Когда „Флора“ была близка к тому, чтобы отыграться, Диогу Кейруш забил третий мяч.
Ежегодно УЕФА ранжирует страны по результатам еврокубковых игр — каждая победа дает полтора очка, и, наконец, набранные очки суммируются и делятся на количество клубов, которые представляли страну. В нынешнем сезоне еврокубков из чемпионата Эстонии играли четыре клуба, и пока в их копилке одна ничья и восемь поражений („Пайде“ сыграл вничью с фарерским клубом „Б-36“ на выезде).
Таким образом, Эстония имеет суммарный коэффициент 0,125 балла (0,5 балла ÷ 4 клуба), что является 54-м, или последним местом в Европе. В случае ничьей против „Фарула“ Эстония смогла бы обойти Гибралтар (у них 0,166 балла), в случае победы обойдут и Сан-Марино (0,333 балла), а в случае проигрыша, наша лига официально станет самой слабой в Европе.
„Конечно, разочарование после игры было очень большое, но, с другой стороны, ситуация проста. Мы обязательно будем играть на победу, если получится, то посмотрим, что из этого выйдет. Это огромный вызов для нас, практически, может быть, невозможный, но какой-то процент витает в воздухе, и мы будем играть на этом. Чудеса случаются в футболе.
Мы не можем повесить голову, ситуация такая, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть игру“, — сказал перед игрой Soccernet главный тренер Юрген Хенн.
„Таких камбэков в истории не так уж и много, — соглашается капитан Константин Васильев, чья долгая карьера постепенно подходит к концу. — Но перед нашими болельщиками мы все равно хотим провести достойный матч.
Если в какой-то момент эта победа еще даст нам надежду на проход в следующий раунд, то, конечно, будем играть до конца. Вылетим ли мы, станет ясно только после финального свистка. Мы сделаем все возможное“.
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