ФОТО | Еврокубки для эстонских клубов завершились очередным поражением „Флоры“

В первом тайме „Флора“ неплохо вела игру, но в то же время чемпионы Эстонии не могли реализовать свои моменты. В результате сработало старое футбольное правило, не забиваешь ты, забивают тебе. Уже на 4-й минуте Тудор Бэлуцэ воспользовался ошибкой Калласте и прострелил на дальнюю штангу, откуда Ривалдиньо, сын бывшего топ-игрока Ривалдо, отправил мяч в ворота. На 18-й минуте „Флора“ снова потеряла мяч возле своей штрафной, чем воспользовался Константин Будеску и красивым ударом внешней стороны стопы отправил второй мяч в ворота чемпиона Эстонии.

Во втором тайме команды обошлись без забитых мячей. „Фарул“ контролировал ход встречи и одержал победу со счетом 2:0, 5:0 по сумме двух встреч.

Эстонские клубы в этом сезоне еврокубков сыграли один раз вничью и потерпели девять поражений, разница мячей составила 2:20.

В следующем раунде „Фарул“ сыграет с проигравшей командой в игре третьего отборочного раунда Лиги Европы между азербайджанским „Карабахом“ и финским „ХИКом“.

До матча:

Первая игра между этими командами в Румынии завершилась уверенной победой хозяев поля. В первом тайме игра была равной, а все самое плохое случилось во втором тайме. Сначала Денис Алибек забил на 48-й минуте, а потом Константин Будеску забил второй мяч в ворота чемпиона Эстонии. Когда „Флора“ была близка к тому, чтобы отыграться, Диогу Кейруш забил третий мяч.

Ежегодно УЕФА ранжирует страны по результатам еврокубковых игр — каждая победа дает полтора очка, и, наконец, набранные очки суммируются и делятся на количество клубов, которые представляли страну. В нынешнем сезоне еврокубков из чемпионата Эстонии играли четыре клуба, и пока в их копилке одна ничья и восемь поражений („Пайде“ сыграл вничью с фарерским клубом „Б-36“ на выезде).