„Вдруг Лукашенко до меня дотянется!“ Репортаж из польского приграничья — о ЧВК Вагнера, отношении к белорусам и закрытии границы

Соглашаясь с нами поговорить, она просить не делать ее фото.

— А разве не слышно по акценту? — отвечаем мы и рассказываем, что мы журналисты из Беларуси, но теперь живем в Польше.

— А вы не из налоговой службы? — спрашивает у нас пани Эля , она торгует самодельными сувенирами.

— Люди об этом между собой не говорят, поэтому мы не боимся. А чего нам бояться? У нас есть армия и солдат тут много, — отвечает один из молодых людей, после чего компания быстро уезжает. На прикостельной территории мы замечаем группу людей, которые ведут торговлю. Это женщины и мужчины пенсионного возраста. Заметно, что это занятие для многих из них не бизнес, а способ подзаработать немного денег вдобавок к пенсии или просто возможность для социализации.

Первое, куда мы отправились в городке — костел святого Антония Падуанского. На подходе встречаем двух подростков на велосипедах. Объясняем, кто мы, и спрашиваем, не боятся ли они ЧВК Вагнера, об угрозе которых говорят польские власти.

Местные жители рассказывают, что раньше, когда границы не было, их предки считали центром своего региона Гродно, до которого от Сокулки всего 35 километров. После установления современных границ административным центром для них стал Белосток. До него немного дальше, чем до Гродно — 45 километров. Сейчас из-за закрытия всех пограничных пунктов пропуска в Подляшском воеводстве Польши для того чтобы попасть в ближайший белорусский областной центр, нужно проехать минимум 200 километров, дорога проходит через тот самый Сувалкский коридор и территорию Литвы.

Городок Сокулка находится в 15 километрах от пограничного перехода „Кузница — Брузги“. До городка Чарна Белостоцка, где польские власти планируют создать новую военную часть, отсюда 20 километров. А примерно в 80 километрах находится тот самый Сувалкский коридор, который, по словам российского генерала Картаполова, могут „за считаные часы“ захватить вагнеровцы , которые находятся в Беларуси (правда, заявление довольно сомнительное ).

— Вы думаете, налоговая будет искать вас по фото?

— Нет, я работаю законно, но вот ваш Лукашенко вдруг до меня дотянется! — смеясь говорит женщина.

„А я курю белорусские сигареты!“

На ее смех реагируют другие торговцы, которые, подключаясь к нашей беседе, также просят их не фотографировать, чтобы не злить Лукашенко. С доводами о том, что у того не такие длинные руки, чтобы до них дотянуться, наши собеседники соглашаются. Но все же просят не делать их портретные съемки „на всякий случай“.

Торговля возле костела идет хорошо. Прихожане по дороге на пятничную службу покупают сенкач — польский торт из яичного теста, в Беларуси такой называют банкухой, а в Литве — шакотисом. Есть на прилавке и хлебный квас, но только литовского производства.

— Белорусский квас я тоже могу продавать, но если я начну это делать, то меня налоговая оштрафует, потому что на этот товар у меня не будет документов, — рассказывает пан Лукаш, намекая, что квас из Беларуси ему могут привезти только контрабандисты, возможностей для легальных поставок сейчас нет.

— Но у вас получается покупать что-то белорусское для перепродажи?

— У нас есть все, — заговорщицки говорит пан Лукаш. — Понимаете, не существует невозможных вещей, тут все покупается. Я могу попросить знакомого белоруса привезти мне дизельное топливо, и через пару дней он будет возле моего дома с практически полным баком, а это около ста литров. Он мне привезет все, что попрошу.

— А я курю белорусские сигареты! — будто бы хвастаясь говорит нам пани Анна, тоже одна из местных продавщиц, и демонстрирует знакомую пачку.

Оказывается, что для того, чтобы купить контрабандные белорусские сигареты, не обязательно лично знать людей, которые их привозят в Польшу. Возле одного из магазинов в Сокулке всегда дежурит женщина, у которой их можно купить в розницу. Цена заметно ниже, чем на сигареты с польским акцизом, — 10 злотых против 16 за пачку (8 и 13 белорусских рублей соответственно).