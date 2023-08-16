ФОТО и ВИДЕО | Чемпионат Европы по диск-гольфу: первый день соревнований сложился удачно для представителей Эстонии

В соревновании примут участие 180 лучших игроков Европы.

В классе MPO в день открытия лидировал швед Деннис Аугустссон, преодолевший 18 лунок с результатом -12. Второе место у Альберта Тамма (Эстония) (-11), а третье у финна Никласа Анттила (-9). Среди эстонцев Маури Вильманн (-6) также продолжает борьбу за медали, разделив десятое место.

Кристин Таттар — самый успешный игрок в диск-гольф в Эстонии, желающая получить свой первый титул ЧЕ преодолела 18 лунок с результатом -5. За эстонкой следуют представительница Великобритании Рэйчел Тертон (-1) и финка Эвелийна Салонен (0).

Результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .