Смертоносные лесные пожары на Гавайях: более 100 погибших

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в сто человек. „Уже 101 человек погиб“, - сообщил губернатор штата Джош Грин во вторник, 15 августа.

По его словам, было обследовано более четверти зоны бедствия. Спасатели просеивают пепел от сгоревших домов, специально обученные собаки помогают искать останки. Грин вновь предупредил, что окончательное количество жертв будет значительно выше и может удвоиться или утроиться в ближайшие дни.

Самый смертоносный пожар в США за последние сто лет

Пожар, вспыхнувший на острове Мауи неделю назад, называют самым смертоносным в Соединенных Штатах за последнее столетие. Стихия уничтожила исторический город Лахайна: 2200 зданий, в основном жилые дома, полностью сгорели или повреждены, выжжены 850 гектаров земли. Федеральное агентство по менеджменту чрезвычайных ситуаций рассчитывает, что восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Власти США считают, что разрушительные последствия лесного пожара на остове Мауи были обусловлены стечением ряда факторов, в том числе перебоями в системе коммуникации и ураганным ветром, достигавшим скорости до 130 км/ч.

Губернатор Джош Грин и генеральный прокурор штата Гавайи Анне Лопез объявили, что проведут проверку того, было ли население своевременно предупреждено об угрозе пожара. Как сообщало агентство Reuters, сирены, которые подают сигнал тревоги при пожаре, не сработали. А помехи в сети мобильной связи и перебои с электроэнергией помешали оповестить людей об опасности другим способом.

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