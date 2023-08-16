Привет, оружие! Как Псковская область превратила войну в свою главную идеологию

Дружинники и имперцы

До 24 февраля 2022 года о Псковской области за пределами России мало кто знал: стать хоть сколько-то известным региону не помогала ни более чем 1000-летняя история, ни граница, ни статус одного из главных центров православия. На сегодня Псковская область — это регион с 585 тысячами жителей, хотя еще в 2000 году их было ровно 800 тысяч. Несмотря на выгодное расположение у границы с ЕС Псковская область страдает от того, что находится между Петербургом и Москвой, куда за большой зарплатой уезжают многие — особенно выпускники. В самой Псковской области средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей: это меньше 400 евро по нынешнему курсу. Медианная зарплата и того ниже — всего 25 тысяч (то есть, половина жителей региона получает больше 25 тысяч рублей, а половина — меньше). У военных (дивизия ВДВ в Пскове — фактически градообразующее предприятие) зарплаты заметно выше: 60-70 тысяч в зависимости от звания. Те, кто уходят воевать, получают не меньше 200 тысяч в месяц. Для Пскова это гигантские деньги.