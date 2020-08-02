„Путь к победе будет долгим и трудным“: вице-премьер Украины призвала сограждан готовиться к затяжной войне
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала соотечественников честно посмотреть правде в глаза: по ее мнению, Украине предстоит преодолеть еще множество испытаний, и нужно быть готовыми к тому, что борьба против российской агрессии займет больше времени, чем об этом говорилось прежде, сообщает Русская служба Би-би-си.
„“Две-три недели“, „до конца года“, „следующей весной“, - всё это неправда“, - написала Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы победить.
„Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех“, - добавила Верещук.
Она призвала соотечественников браться только за реалистичные вещи и не тратить ресурсы и время на то, что „не взлетает“.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что начавшееся в июне украинское контрнаступление, от которого многие ожидали быстрых и эффектных результатов, продвигается медленнее, чем хотелось бы.
По словам официальных лиц в Киеве, усилия украинских войск, не получивших от западных партнеров того вооружения, которое обеспечило бы стремительный прорыв, сейчас сфокусированы на истощении российского военного потенциала и разрушении путей снабжения войск.
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