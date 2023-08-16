В Таллинне начинается чемпионат Европы по волейболу

После матчей в группах борьбу продолжат по четыре лучшие команды, которые выходят в 1/8 финала. Далее уже пойдут игры на вылет – четвертьфинал, полуфинал, финал и поединок за 3 место.

Полное расписание турнира Таллиннской подгруппы:

16.08

20:00 Эстония – Франция

17.08

17:00 Финляндия – Словакия

20:00 Нидерланды – Испания

18.08

17:00 Словакия – Нидерланды

20:00 Франция – Испания

19.08

16:00 Словакия – Испания

19:00 Эстония – Финляндия

20.08

16:00 Франция – Финляндия

19:00 Эстония – Нидерланды

21.08

17:00 Франция – Словакия

20:00 Испания – Финляндия

22.08

17:00 Нидерланды – Франция

20:00 Эстония – Словакия

23.08

17:00 Финляндия – Нидерланды

20:00 Эстония – Испания

Матчи 1/8 финала пройдут 27 августа в итальянской Флоренции и 28 августа в бельгийском Брюсселе.

Четвертьфиналы состоятся 29 августа в Флоренции и 30 августа в Брюсселе.

Полуфиналы намечены на 1 сентября в Брюсселе. Там же 3 сентября пройдут финал и матч за 3 место.

Сегодня в „Юнибет Арена“ в 20:00 Эстония сыграет свой первый матч на домашнем чемпионате Европы против сборной Франции.

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