Глава офиса Столтенберга: Украина могла бы вступить в НАТО, отдав часть своей земли. Киев: „Украина территориями не торгует“

Хотя сам генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг пока не пожелал комментировать возможные варианты урегулирования российско-украинской войны, недавно это сделал глава его офиса Стиан Йенссен, сообщает норвежская газета Verdens Gang (VG).

Во вторник утром в ходе панельной дискуссии в Арендале Йенссен предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части своей территории России.

В частности, журналист VG спросил его, должна ли Украина отдать часть территории для достижения мира с РФ и вступления в НАТО. Йенссен ответил, что переговоры о послевоенном статусе уже ведутся, и вопрос об уступке территории уже поднимался другими. Однако Йенссен отметил, что это не обязательно должно быть так, однако такой исход может быть возможным решением.

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов недавно отдельно заявил итальянской газете La Repubblica, что международные партнеры Украины не оказывают давления по вопросу проведения переговоров с Россией. Данилов также повторил ранее высказанную украинскими лидерами позицию о необходимости освобождения всех оккупированных территорий.

По данным опроса, проведенного в декабре прошлого года, подавляющее большинство украинцев не поддерживает уступку украинских территорий ради мира.

„Украина территориями не торгует“

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена, который заявил, что одним из возможных вариантов окончания войны может стать то, что Украина уступит часть своих территорий в обмен на членство в НАТО, пишет „Медуза“.

„Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий являются абсолютно неприемлемыми. Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгует“, — написал Николенко в фейсбуке.

Спикер МИД Украины добавил, что „сознательное или бессознательное“ участие должностных лиц НАТО в формировании подобного нарратива „играет на руку России“.