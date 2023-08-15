Пограничная служба Латвии срочно мобилизует силы на границе, пограничников отзывают из отпусков

Такое решение было принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе: за последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также в ГПС отмечают, что усиление внешней границы также требуется из-за того, что белорусские силовики стали активно помогать нелегалам.

На данный момент прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы, а также пограничников отзывают из отпусков.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

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