Пограничная служба Латвии срочно мобилизует силы на границе, пограничников отзывают из отпусков(51)
Государственная пограничная служба Латвии (ГПС) объявила о срочной мобилизации сил для усиления охраны восточной границы с 15 августа. Об этом сообщает Delfi.lv.
Такое решение было принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе: за последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также в ГПС отмечают, что усиление внешней границы также требуется из-за того, что белорусские силовики стали активно помогать нелегалам.
На данный момент прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы, а также пограничников отзывают из отпусков.
Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.