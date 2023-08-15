МИЛОЕ ВИДЕО | Белка пришла попить водички в жаркий день!

В группе „KOPLI“ в социальных сетях было опубликовано видео со Штромки, на котором видно, как белка тоже пыталась хоть как-то бороться с наступившей жарой. Возле колонки с питьевой водой рыжая красавица утоляла жажду так же, как и все остальные жители Таллинна.