Трагическая история любви: мисс Эстония и ее летний роман с ревнивым писателем

В 1930-е годы живописное озеро Пюхаярв, расположенное в паре километров от Отепя, было популярным местом для летнего отдыха. В 1934 году здесь проводили время писатель Аугуст Алле и королева красоты Надежда Пеэди-Хоффманн, и их короткий курортный роман привлек внимание прессы.

„Дач здесь две. Одна из них находится внизу у озера. Сейчас там отдыхают журналист Хоя Ронк-Хиндрей, супруга посла госпожа Пуста из Варшавы и барышни Олеск из Тарту. Другая, более крупная дача находится на живописной вершине холма, на так называемом склоне Колга. В этом доме отдыхают писатель и поэт Ауг. Алле из Тарту, королева красоты Пеэди-Хоффманн с матерью из Таллинна и большая немецкая семья фон Штирхильмид из Тарту“, — писала 7 июля газета Otepää Teataja.

23-летняя красавица начала встречаться с поэтом, который был на два десятка лет старше нее, на десять сантиметров ниже и внешне напоминал Карлсона.