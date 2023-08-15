Маск назвал Цукерберга „курицей“ из-за отказа от боя

Ранее Цукерберг заявил, что Маск не относится к бою серьезно, и поэтому пора „двигаться дальше“.

„Цукерберг — курица. Он не может есть куриное филе, ведь тогда это будет каннибализмом. Тук, тук, вызов принят. Марк, открой мне дверь. Скоро от него пойдут сообщения, что он, конечно, хотел бы драться в любое время, но бла-бла-бла“, — написал в одной из своих соцсетей Маск.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение, конкурирующее с Х (ранее Twitter).

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