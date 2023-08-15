Испанскому велосипедисту, у которого ампутированы обе руки, подарили наручные часы за победу

Тен стал триумфатором чемпионата мира, в общей сложности завоевав шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы. Рикардо выступал в классе С1, предназначенной для людей с „тяжёлыми“ нарушениями, пишет Чемпионат.

Отметим, что Тен на профессиональном уровне также занимается плаванием (участвовал в пяти Паралимпийских играх). В раннем детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .