В Великобритании арестованы трое болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Все трое - граждане Болгарии, их задержали в феврале и с тех пор они находятся под стражей.

Предполагается, что они работали на российские спецслужбы.

Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов, с „неправомерным умыслом“, причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные.

Среди этих документов - паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Все трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне сотрудниками контртеррористического подразделения Cтоличной (лондонской) полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Обнародованы имена этих людей:

Орлин Русев, 45 лет, из Грейт-Ярмута в графстве Норфолк

Бизер Джамбазов, 41 год, из Хэрроу, северо-запад Лондона

Катрин Иванова, 31 год, проживающая по тому же адресу в Хэрроу

Бывшие соседи Джамбазова и Ивановой в Хэрроу считали, что они семейная пара.

Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова в своем профиле в LinkedIn указала, что работает лаборанткой в частной медицинской компании.

Пара, переехавшая в Великобританию около 10 лет назад, руководила общественной организацией, предоставлявшей услуги болгарским гражданам, в том числе знакомившей их с „культурой и нормами британского общества“.

Согласно государственным документам Болгарии, размещенным в интернете, они также работали в Лондоне в избирательных комиссиях, где голосуют на болгарских выборах в Болгарии ее граждане, проживающие за рубежом.

В беседе с Би-би-си соседи Джамбозова и Ивановой по двум предыдущим домам, где они раньше жили, рассказали, что те иногда угощали соседей домашней выпечкой.

По словам соседей, детективы провели много времени в их последнем доме в Хэрроу. Полицейское присутствие было заметно в течение недели.

Все трое должны предстать перед судом Олд Бейли в Лондоне в январе. Пока они ничего не заявляли о своей виновности или невиновности.