ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Израиль в решающей игре олимпийского турнира и вышла в плей-офф

1-я четверть: В первые минуты Эстония столкнулась с трудностями из-за давления соперника, но на другой стороне поля жизнь Израиля также осложнилась. Через пять минут Эстония вышла вперед 10:5, а затем броски Артура Конончука увеличили разрыв до двузначного числа (15:5). Хотя Эстония позволила себе несколько неосторожных передач, первую четверть удалось выиграть 20:12.

2-я четверть: Эстонии удалось сохранить лидерство на первых минутах благодаря трехочковому Каспара Трейера, но после чуть более трех минут второй четверти Израиль сократил отставание до четырех очков и за 2:46 до конца второй четверти на табло была ничья 32:32. Благодаря броскам Трейера и Кулламяэ Эстония выиграла вторую четверть со счетом 36:34.

3-я четверть: Израиль начал четверть с рывка 14:2 и вышел вперед 48:38. Однако после этого хороший напор гостей пошёл на убыль, и за последние шесть минут эстонцы позволили им набрать лишь два очка. В четвертой четверти Эстония повела 52:50, когда Йоонас Рийсмаа прорвался к кольцу и нанес очень сложный бросок.

Решающая четверть была игрой очка-в-очко, в которой эстонцам в основном удавалось сохранять небольшое преимущество. За четыре минуты до конца Бар Тимор вывел Израиль вперед 62:61, но с помощью бросков Риисмаа и Трейера Эстония вышла вперед 66:62. Трехочковый Тимора снова сократил отставание до одного очка, но после технического фола Яма Мадара Конончук реализовал штрафной бросок и обеспечил Эстонии победу.

Три команды одержали по две победы на турнире в Таллинне, но разница в очках позволила Израилю занять первое место, а Эстония заняла второе место. Олимпийская мечта Чехии закончилась.

Для Эстонии турнир теперь продолжится в пятницу, 18 августа, в Гливице, где им предстоит встретиться с лучшими из группы B. Последние матчи группы B пройдут в среду, и тогда станет ясно, кто будет следующим соперником Эстонии Польша, Босния и Герцеговина или Португалия.