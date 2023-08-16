„Я считаю Латвию своим домом“. Бизнесмен Петр Авен ответил на угрозу латвийских властей лишить его гражданства

„Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. На Яунпиебалгавском кладбище похоронены мои родственники, начиная с 18-го века. В отреставрированной мной церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба“, — заявил Авен.

Авен отметил, что уволился со всех должностей в „Альфа-групп“ в марте 2022 года и уже год ждет разрешения властей Кипра на завершение сделки по продаже российского бизнеса. Он также напомнил, что живет в Латвии больше года и платит там налоги. Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, поскольку его дед был этническим латышом.

В феврале 2023 года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения бизнесмена гражданства.

11 августа Авен попал под санкции США. Вместе с ним в санкционном списке оказались другие руководители „Альфа-групп“: Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Все они после начала войны в Украине также находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

12 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение США стало еще одним важным сигналом для латвийских госорганов по вопросу легитимности выдачи Авену латвийского паспорта. Бюро по защите конституции страны объявило, что учтет санкции США при решении вопроса о его гражданстве.

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