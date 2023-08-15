Умница! Яэтма установила новый рекорд Эстонии в стрельбе из блочного лука

Она набрала 709 очков, что стало новым рекордом страны и принесло ей чемпионский титул.

В мужском зачете в этой же дисциплине победил ее младший брат, 22-летний Робин Яэтмаа, набравший 705 очков.

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