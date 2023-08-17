17.08.2023, 08:11
Собаки гадят в подъезде, попугаи орут в квартире. Жильцы дома вынуждены терпеть беспокойное соседство(5)
ФОТО: Эстонский союз защиты животных
Жильцы квартирного дома на столичной улице Ялами в отчаянии от соседей-любителей животных. Их собаки испражняются в подъезде, лифте и на детской площадке, а попугаи постоянно громко кричат. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент нарушений не выявил.
Первые сигналы о „беспокойном домохозяйстве“ дошли до Эстонского общества защиты животных еще год назад. С того времени организация неоднократно обращалась в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с просьбой проверить ситуацию, так как агрессивная хозяйка животных никого в квартиру не пускает. Чиновники департамента, по утверждению Союза защиты животных, проверили квартиру, постояв перед закрытой входной дверью. Принюхавшись, они не почувствовали неприятного запаха.