Собаки гадят в подъезде, попугаи орут в квартире. Жильцы дома вынуждены терпеть беспокойное соседство

Первые сигналы о „беспокойном домохозяйстве“ дошли до Эстонского общества защиты животных еще год назад. С того времени организация неоднократно обращалась в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с просьбой проверить ситуацию, так как агрессивная хозяйка животных никого в квартиру не пускает. Чиновники департамента, по утверждению Союза защиты животных, проверили квартиру, постояв перед закрытой входной дверью. Принюхавшись, они не почувствовали неприятного запаха.

Как сообщило Общество защиты животных в социальных сетях, во дворе постоянно свободно разгуливают около 15 собак, причем на прогулку их выводят всех сразу и на лифте. В подъезде постоянно стоят лужи, лежат неубранные собачьи экскременты. Выбегая из подъезда, собаки бросаются, куда им вздумается, в том числе на проезжую часть. Обществу защиты животных председатель квартирного товарищества предоставил видеозапись, на которой видно, как хозяйка квартиры отправляется на прогулку со своими питомцами. Оказывается, зачастую она их выгуливает, не выходя из подъезда, а спустившись на лифте, позволяет им в фойе сделать „собачьи дела“.