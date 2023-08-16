Звери
16.08.2023, 09:03

ВИДЕО | Музей под открытым небом стал местом встречи для шакалов, барсуков и косуль

 
Косули в Эстонском музее под открытым небом конфликтуют с другими видами животных.
Косули в Эстонском музее под открытым небом конфликтуют с другими видами животных.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Ученики Таллиннской вальдорфской школы ловили в объективы в Эстонском музее под открытым небом диких животных, которые при встрече могли даже навредить друг другу.

Во мраке ночи встреча шакала и барсука поначалу закончилась без стычек, но у косули, двигавшейся в том же направлении днем, были основания беспокоиться о своем потомстве.

Looduskalender поясняет, что из-за своего размера шакал определенно мог угрожать оленятам. В случае с барсуком следует отметить, что разница в размерах определенно в пользу шакала, но по массе тела более молодой шакал может быть равен старому барсуку. В данных конфликтах нужно также учесть желание представителей семейства псовых поиграться (хотя иногда это выглядит так, будто им нравится дразнить других), а в случае барсуков надо учитывать, что с другими видами они не дурачатся.

Также известно, что шакалы живут в Эстонии только последние десять лет.

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