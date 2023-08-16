ВИДЕО | Музей под открытым небом стал местом встречи для шакалов, барсуков и косуль

Во мраке ночи встреча шакала и барсук а поначалу закончилась без стычек, но у косули, двигавшейся в том же направлении днем, были основания беспокоиться о своем потомстве.

Looduskalender поясняет, что из-за своего размера шакал определенно мог угрожать оленятам. В случае с барсуком следует отметить, что разница в размерах определенно в пользу шакала, но по массе тела более молодой шакал может быть равен старому барсуку. В данных конфликтах нужно также учесть желание представителей семейства псовых поиграться (хотя иногда это выглядит так, будто им нравится дразнить других), а в случае барсуков надо учитывать, что с другими видами они не дурачатся.